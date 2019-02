Baša Števulová to viac neskryje: Je opäť tehotná!

BRATISLAVA/SRÍ LANKA - Naša šikovná snowboardistka Baša Števulová (31) si momentálne užíva dovolenku so svojím synčekom Tobiášom a s priateľmi v exotike na Srí Lanke, kým jej partner sa vydal s partiou do gruzínskych hôr. Plavovláska prekvapila záberom z dovolenky, kde má už poriadne okrúhle bruško a priznala tak, že je opäť v radostnom očakávaní.

Baša Števulová patrí medzi naše najlepšie snowboardistky. Už pred tromi rokmi si dala od dosky pokoj, keď čakala svoje prvé dieťatko, synčeka Tobiáša, ktorý oslávi už čoskoro tretie narodeniny. Aj teraz pôjde snowboard na čas bokom, pretože športovkyňa nosí pod srdcom druhé dieťatko.

Momentálne si užíva teplo na Srí Lanke aj so svojím drobcom, kým jej partner Tomáš Pagáč sa brodí snehom v Gruzínsku. A práve fotkou z exotiky Baša prezradila svojim priateľom, priaznivcom a fanúšikom, že sa stane po druhý raz mamou. „One is good, more is better (Jeden je fajn, ale viac je lepšie, pozn. red.). A keďže brúšik sa už veľmi skrývať nedá, tak vás teda pozdravujeme všetci traja," napísala k záberu z pláže Števulová. Srdečne blahoželáme.