Baša Števulová sa stala dvojnásobnou mamou: Bábätku vybrala nezvyčajné meno!

Slovenská snowboardistka Baša Števulová ešte vo februári dala svojim fanúšikom vedieť, že čaká druhé bábätko. Záberom zo Srí Lanky sa pochválila na Instagrame. „One is good, more is better (Jeden je fajn, ale viac je lepšie, pozn. red.). A keďže brúšik sa už veľmi skrývať nedá, tak vás teda pozdravujeme všetci traja," napísala vtedy dnes už dvojnásobná mama.

Touto fotkou Baša Števulová oznámila svoje druhé tehotenstvo. Zdroj: Instagram B.Š.

Dievčatko sa vypýtalo na svet v piatok a k malému Tobišovi pribudla sestrička. Baša s Tomášom vybrali dcérke zaujímavé meno. „Tomáš a Baša majú Idu a Tobiáša. Od včera," pochválila sa snímkami s maličkou Idou aj spoločným záberom svojich detí snowboardistka. Čerstvej mamičke srdečne blahoželáme a prajeme jej aj maličkej veľa zdravia.