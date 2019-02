Herečke Žilkovej už praskli nervy. Tvrdé slová o rozvode!

PRAHA - Pre lásku sa rozhodla opustiť rodnú krajinu, dnes svoje rozhodnutie ľutuje. Česká herečka Veronika Žilková (57) sa odsťahovala do Izraela, no neustále zápasí s problémami spojenými s novým životom. Sympatickej herečke už pretiekol pohár trpezlivosti a dokonca vyriekla slová o rozvode.

Herečka Veronika Žilková a Martin Stropnický (62) to spolu ťahajú už dlho, a za takmer jedenásť rokov manželstva si preskákali nejedným problémom. V poslednom čase sa to však na herečku sype vo veľkom a zdá sa, že tlak už je pre ňu neúnosný.

Zdroj: Instagram V.Z.

Herečka sa pred časom rozhodla opustiť Česko a presťahovať sa do Izraela, kde jej manžel pôsobí ako veľvyslanec, a od začiatku sa snažila vytvoriť si v krajine zázemie a domov. Veľké životné zmeny však nie sú jednoduché a aj známa blondínka sa stretla s mnohými prekážkami.

Najskôr musela vyčkať, kým ich dcéra Kordulka (13) uzavrie polročnú dochádzku v škole, ale aj vyriešiť bývanie s jej mamou, ktorá sa nakoniec rozhodla usídliť v dome pre seniorov. V Izraeli sa jej tiež črtala sľubná práca v oblasti kultúry, no z ponuky nakoniec zišlo. Herečka sa rozhodla venovať deťom, ktoré učí základom češtiny.

Najväčšie problémy pri sťahovaní však, paradoxne, spôsobilo malé šteniatko. To si rodinka zadovážila ešte okolo Vianoc. Prevoz do Tel Avivu je ale komplikovanejší, ako si mysleli. Pre štvorkilovú Coffie herečka vybavila množstvo potrebných potvrdení. Stopku jej nakoniec dala letecká spoločnosť a ich pravidlá. „Neriešiteľné... šteňa sa nevojde do predpísanej tašky na palubu 19x13 a do batožinového priestoru nemôže ísť kvôli zime, pretože je šteňa... asi sa rozvediem a zostanem so psom pekne doma," vyliala si zlosť herečka na sociálnej sieti.

Zdroj: Instagram V.Z.

I keď rozvod s najväčšou pravdepodobnosťou reálne nezvažuje, pevne dúfame, že malá Coffie sa nakoniec na palubu dostane a rodina tak bude opäť pokope.