Trpký osud speváčky Aleksandry z The Voice: Smrť jej vzala tých najbližších... aj bábätko

BRATISLAVA - Talentová mega šou The Voice Česko-Slovensko sa pomaly rozbieha a niektorí speváci okrem svojich hlasov odkrývajú aj svoje osudy. Jednou z nich je aj talentovaná Aleksandra Nová (27), s ktorou sa život veru nemaznal. So smrťou sa stretla už priveľakrát.

Šou The Voice Česko-Slovensko dáva už po tretíkrát šancu výnimočným hlasom. I keď hlavným cieľom je zabaviť divákov, občas súťažiaci zaujmú i silným príbehom. Podobne to je aj so speváčkou s poľsko-českými koreňmi, Aleksandrou Novou. Tá rozpovedala príbeh, ktorý by nechcel zažiť nikto.

Saša pochádza z Poľska, kde vyrastala s rodičmi. No keď mala sedem rokov, mama jej zomrela a s otcom sa vrátili žiť naspäť do Čiech. „Otec bol mojou veľkou oporou, bol to môj najlepší kamarát a zároveň nahradil aj mamu," spomína Saša na detstvo. Aj čas s otcom však mala vymeraný a pred dvomi rokmi si smrť vzala aj jeho.

Akoby to však nestačilo, život sa Aleksandre postaral ešte o jednu strašnú ranu. „Tej smrti bolo hrozne veľa," pokračuje v rozprávaní ďalšieho príbehu, tentokrát o svojom synčekovi. „V šiestom mesiaci som začala predčasne rodiť. Keď sa narodil, tak mi ho odviezli do inej nemocnice na pozorovanie a do inkubátoru, ale bohužiaľ, tam už bábätku prasklo srdiečko, takže už to nezvládol."

Aleksandra priznáva, že najväčšou oporou jej v trápení bol okrem otca aj jej partner, s ktorým dnes majú zdravú dvaapolročnú dcérku Sašku. „Bol to ťažký krok, snažiť sa o druhé dieťa, ale vedeli sme, že mu dáme všetku tu lásku, ktorú sme tomu prvému dať nemohli." Zostáva dúfať, že Aleksandru čaká už iba šťastná budúcnosť.

Mladá mamička priznala, že keby rodičia žili, určite by ju v súťaži podporili. Aký hlas v sebe ukrýva a či sa jej podarí presvedčiť porotu o svojom talente, to sa dozviete už túto nedeľu večer.