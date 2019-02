Diváci Hlasu penia kvôli Jane Kirschner: Vymeňte ju, odkazujú Markíze!

Jana Kirschner leží divákom v žalúdku.

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Veľkolepá šou The Voice Česko Slovensko je ešte len na začiatku, no diváci už strácajú trpezlivosť. Kým výkony súťažiacich zatiaľ hodnotia veľmi kladne, nevedia prehryznúť vystupovanie Jany Kirschner, ktorá tento rok zasadla do poroty. Speváčku vôbec nešetria a Markíze posielajú čoraz viac výziev, aby ju z poroty stiahli.