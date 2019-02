Obrovské prekvapenie v The Voice: Jana Kirschner si strihla duet so súťažiacou a TAKTO to rozbalili!

BRATISLAVA - Minulý týždeň odštartovali televízie Markíza a Nova spevácku šou The Voice Česko Slovensko a koučovia objavili prvé talenty. Už v nedeľu večer budú hľadať ďalšie a medzi súťažiacimi sa objaví aj dievča, ktoré si trúfne na pesničku od Jany Kirschner (40), čím prekvapí všetkých porotcov. Keďže pesnička je od tmavovlásky, rozhodla sa zaspievať si s plavovlasou Jankou.

V nedeľu sa medzi bojovníkmi o priazeň koučov objaví aj mladé dievča z Oravy, ktoré študuje na konzervatóriu a popritom učí deti hrať na klavír. Spev je jej vášeň a sama si skladá aj piesne, ktoré sú inšpirované životom. Ten nemala najľahší, keďže mama aj otec prepadli alkoholu.

Janka sa musela popasovať s tým, že rodičia podľahli alkoholu. Zdroj: TV MARKÍZA

Na pódium sa postavila s tým, že chce, aby sa o ňu niekto zaujímal. „Do Voicu som sa prihlásila, pretože chcem, aby som cítila, aby mal o mňa niekto záujem. Aby mi niekto povedal niečo k môjmu spevu, aby ma ďalej viedol a ukázal mi cestu,“ povedala Janka.

Po tom, ako odspievala jeden z najväčších hitov Jany Kirschner, sa tmavovlasá koučka rozhodla, že si s učiteľkou klavíra svoju pesničku zaspieva. Keď sa postavila na pódium vedľa Janky, hudobníkom dala pokyn, aby to poriadne rozbalili. „Dajme si to ešte raz chlapci, ok? Nech tu ukážeme Pepovi ako sa robí rock´n´roll,“ povedala speváčka. Spoločne tak rozbalili pieseň „Posledná" . Jankine vystúpenie pred koučmi a oveľa viac uvidíte už v nedeľu večer na Markíze.