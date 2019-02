Obrovská radosť Kristíny Tormovej: Budeme mať bábätko!

BRATISLAVA - To je ale novinka! Kristína Tormová (36), ktorá hviezdi v jojkárskom seriáli Som mama, oznámila krásnu novinku. Opäť si užíva jedno z najkrajších období v živote ženy a už o niekoľko mesiacov na svet privedie bábätko!

Tí sú ale šikovní! Len v lete Kristína povedala áno svojmu partnerovi Petrovi Tormovi a čochvíľa sa stanú šťastnými rodičmi prvého spoločného dieťatka. S radostnou správou sa obaja pochválili prostredníctvom Instagramu.

„Minulý rok bol šialene šialený. Rok splnených snov, snovej práce, snových zážitkov, vysnívaných ciest a vysneného bonusu. Všetko sme stihli! Nie, tentokrát to nie je prežratosť, ani vyprážaný syr. Musím skonštatovať, že sme naozaj veľmi veľmi šikovní! Som na nás pyšná. Aj staršie sestry sú pyšné,“ napísala budúca trojnásobná mamička.

Zdroj: Instagram

Jej dcérky Matilda a Ela sa už súrodenca zjavne nevedia dočkať. A nadšený je aj budúci tatko. „Vzácna to príležitosť. Byť macochom. Toľko dôvery a lásky sa mi nikdy nedostalo. No časy sa menia. Už nebudem len macoch. V časoch, kedy sa funkcie rozdávajú či kupujú, nastal čas na zmenu aj pre mňa. Intenzívne sa pripravujem na funkciu macochotec, či ako sa môže táto funkcia volať!? Čert to ber, bude nám fasa,“ popísal svoje pocity pri snímke Kristíninho bruška. Rodinke, ktorá sa už čoskoro rozrastie o nového člena, srdečne gratulujeme a prajeme veľa zdravia!