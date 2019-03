Tehotná Kristína Tormová zaexperimentovala: Radikálna ZMENA imidžu!

Kristína Tormová sa radikálnou zmenou imidžu pochválila na sociálnej sieti Instagram. A ako už u nej býva zvykom, svoje rozhodnutie okomentovala skutočne nápadito a s poriadnou dávkou humoru. Vraj chcela byť pôvodne policajtkou, no keďže nespravila testy, rozhodla sa pre odfarbenie vlasov.

„To viete... Ako tak tehotnejúc dementiem, uvážila som, že by som k tomu mala byť buď blondína alebo policajtka. Rozhodla som sa pre policajtku, ale neprešla som záverečnými testami. Všade mi vyšli dve čiarky a to vraj nebola správna odpoveď. Tak som sa dala na blond. Koniec príbehu,“ napísala k fotke svojej novej hrivy budúca mamička. No čo poviete, pristane jej to?