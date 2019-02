Šok v markizáckom Hlase: Útek zo štúdia... Najväčšia chyba koučov?!

BRATISLAVA – Už 10. februára sa na obrazovkách televízie Markíza a Nova začne vysielať dlho očakávaný The Voice Česko Slovensko. Kouči sa museli počas nakrúcania popasovať s rozličnými situáciami. Či už išlo o nefunkčné Kaliho kreslo, vnútorné súboje, či sa otočiť alebo nie a dokonca aj útek Jany Kirschner (40) v návale emócií.

Počas jedného z natáčacích dní sa museli nielen kouči a publikum, ale aj realizačný štáb speváckej súťaže poriadne čudovať, keď Jana Kirschner doslova ušla zo štúdia. Po tom, ako dospievala mladá a sympatická Anna Hortová, všetky kreslá koučov ostali neotočené a nik ju nechcel do tímu. Keď však ryšavka odišla, porotcovia zhodnotili, že to bolo naozaj skvelé vystúpenie a emócie sprevádzané slzami boli vidieť na Jane aj Kalim.

Jana sa po Anninom vystúpení neubránila slzám. Zdroj: TV MARKÍZA

Práve Jana sa postavila a vyzvala publikum k obrovskému potlesku pre Annu. Chvíľu nato sa rozbehla von z budovy a utekala za súťažiacou. „Kam beží?“ pýtal sa Pepa Vojtek, ktorý dostal od tmavovlásky okamžite odpoveď: „Ja ju chcem vidieť.“ Po Janinom odchode polemizovala mužská časť koučov o tom, či predsa len neurobili obrovskú chybu, keď sa nik neotočil. „Teraz sme to prekoučovali,“ povedal líder skupiny Kabát.

Jane sa podarilo Annu pred budovou dobehnúť. So slzami v očiach sa jej ospravedlňovala, že sa nik neotočil a mala len jednu požiadavku. Aby neprestala so spevom. „Ty si bola úžasná, ty si bola strašne dobrá, prepáč miláčik, ale je to strašne ťažké! Bola si fantastická, úžasná, prosím ťa, spievaj,“ neubránila sa slzám Kirschner, ktorá nepostupujúcu poriadne vyobjímala.