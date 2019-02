Šokujúce odhalenie o sexi markizáčke: Fyzické útoky na priateľa... Blondínka prehovorila!

Nie je žiadnym tajomstvom, že Lucia prepadla životu v posilňovni. Cvičenie a starostlivosť o telo sa stali jej každodenným chlebíčkom a sexi blondínka dnes nielenže sama trénuje svojich zverencov, ale dokonca sa pohrávala aj s myšlienkou založiť si vlastné fitnescentrum. Celý deň však cvičením nestrávi. Okrem tréningov má totiž množstvo ďalších aktivít a rozlietaná je niekedy aj celý deň. „Keď mám mať voľno, ja neviem oddychovať. Neviem, či je to dobre alebo zle, ale ja mám rada, keď mám plné diáre,“ prezradila sympatická trénerka.

Koho to však neteší, je Luciin priateľ, ktorý sa vždy snaží blondínku trochu spomaliť a dopriať jej oddych v aktívnej forme. Najnovšie sa začali venovať boxu a Lucia priznáva, že to občas od priateľa schytá. Samozrejme, v rámci tréningu. Jedným dychom však dodáva, že mu nezostáva nič dlžná a svojej polovičke sa neštíti pohroziť aj nejakým tým úderom. „Vždy keď ma naštve, tak si dám rukavice, že: Teraz ti to spočítam. Teraz keď bude doma nejaký problém, tak to raz - dva vyriešim.“ Exfarmárka to, samozrejme, udržiava v rámci športu a srandy, takže úrazy u nich doma nehrozia.

