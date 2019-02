Dávali sa opäť dokopy? Bačova ex Richterová sa vyjadrila k romániku s Martausovou!

Len niekoľko dní predtým to totiž na premiére hry Masaryk/Štefánik vyzeralo tak, že Juraj má stále blízko k svojej bývalej dlhoročnej priateľke Dominike Richterovej. V spomínanom predstavení obaja herci vychytali hlavné úlohy zaľúbencov. Hoci sa dvojica oficiálne rozišla minulý rok v januári, počas skúšobného obdobia sa zdalo, že sa opäť zbližujú.

Juraj Bača tvorí pár s pesničkárkou Simou Martausovou Zdroj: SITA/Jozef Jakubčo

Na sociálnych sieťach zdieľali spoločné fotografie a počas premiéry Juraj svojej ex dokonca venoval kyticu kvetov. A to nie je všetko. K nej od Baču Dominika dokonca dostala aj zájazd do romantického Paríža pre dve osoby, čo sa podľa nášho zdroja vo veľkom rozoberalo v zákulisí divadla Zlín i divadla Aréna. No hoci sa mohlo zdať, že bývalí partneri sa snažia opäť poskladať dokopy svoj niekdajší vzťah, situácia nakoniec vypálila úplne opačne.

Juraj mal o niekoľko dní na to zbaliť speváčku Simu a z opatrného romániku a spoločných stretnutí sa napokon vykľul vzťah. Snažili sme sa zistiť, čo na celú situáciu hovorí Richterová, tá sa však veľmi vyjadrovať nechcela a poskytla iba strohé vyhlásenie, že to, čo je medzi Simou a Jurajom, nie záležitosťou, do ktorej by sa chcela miešať.

Koncom októbra na premiére predstavenia Masary/Štefánik Juraj Dominike venoval kyticu a zájazd do Paríža. Zdroj: Městské divadlo Zlín

Nejaký čas to vyzeralo tak, že Dominika a Juraj sa opäť dajú dokopy. Zdroj: Městské divadlo Zlín

„Áno, v tom období sme k sebe naozaj mali veľmi blízko a trávili spolu veľa času. K Jurajovmu novému vzťahu však naozaj nemám čo povedať, je to ich vec,“ povedala nám Dominika, keď sme sa zaujímali, čo si myslí o vzťahu svojho bývalého partnera a či je pravdou, že v spomínanom období spolu opäť začali tráviť viac času.