Ťažké obdobie a temné myšlienky slovenského herca: Najradšej by som sa stratil a už sa NIKDY nevrátil!

BRATISLAVA - Do kín konečne dorazil dlho očakávaný mysteriózny film Trhlina, ktorý hovorí o záhadných zmiznutiach ľudí v slovenskom pohorí Tribeč. Rolu pomätenca si zahral Martin Šalacha (34). Ten si za posledný rok preskákal mnohými životnými zmenami a vyzerá to, že nie všetky niesol ľahko. Ako prezradil, bolo aj obdobie, kedy sa chcel sám stratiť a nevrátiť.

Martin Šalacha je známy hlavne ako divadelný herec, no najnovšie sa divákom prihovára z nového slovenského filmu Trhlina. Práve ten mal včera slávnostnú premiéru, na ktorej nechýbal ani samotný herec. Spoločnosť mu robila krásna blondínka. Kto by si však myslel, že ide o novú partnerku, je na omyle. „Je to len kamarátka, nie sme spolu. Mala večer čas, tak prišla," vysvetlil a priznal, že momentálne je single. Pred časom sa totiž rozišiel s partnerkou, krasokorčuliarkou Oľgou Beständigovoou (39), s ktorou majú ročného synčeka Liama.

Zdroj: Ján Zemiar,

Herec prezradil, že aj keď už netvoria pár, so synom trávi veľa času a navštevuje ho, kedykoľvek mu to pracovné povinnosti dovolia. Ideálne to však nie je. „Je to také komplikovanejšie, keďže s jeho mamou, teda s mojou bývalou priateľkou, spolu nežijeme, je to ťažké. Nie je to také normálne otcovstvo alebo rodičovstvo." Zo synčeka má však radosť. „Je to veľmi vnímavé bábätko. Veľa vecí sleduje, pozoruje. Absolútne vôbec neplače, aspoň keď sme spolu," teší sa. Do karát mu hrá aj to, že je teraz k synčekovi oveľa bližšie. Po tom, ako dostal vyhadzov z divadla v Nitre, sa totiž presťahoval do Bratislavy, kde od júla pôsobí v Národnom divadle.

Úspešný herec sa momentálne sústredí na premiéry nových predstavení v divadle, no žije aj filmom Trhlina. „Mám pocit, že ten film splní očakávania čitateľov knihy, lebo tá kniha je výborná. Snáď ľudí ten film motivuje k tomu, aby išli do prírody, nestratili sa. Aby išli aj na ten Tribeč, do lesov, do hôr a siahli po knihách a čítali." Zdôveril sa nám, že sám knihu čítal a pohltila ho natoľko, že si chcel ísť terén Tribeča sám okúsiť. „​Ja som mal vtedy aj také zvláštne obdobie, že som bol tak stotožnený, že možno by som sa tam aj rád stratil a už sa nevrátil," prezradil pochmúrnym hlasom svoje tajomstvo.

Čo v ňom však vyvolalo tieto temné myšlienky, nešpecifikoval.