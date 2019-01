Mladý herec o nakrúcaní Trhliny: Reálne sme sa báli, bolo to strašidelné!

„S Andrejom máme spoločné, že radi objavujeme niečo nové, ja rád bádam po nových informáciách, aj keď konšpirácie mi naozaj nič nehovoria, niekedy sa nad nimi pousmejem a inokedy ma vytáčajú. Tak už to asi býva, dnes máme veľký informačný šum... Každopádne ma to nakrúcanie veľmi bavilo. Bol som veľmi nadšený už z knihy, myslím, že pán Karika ju napísal veľmi pútavo, naozaj v nej vytvoril to napätie a Andrej mi bol už pri jej čítaní niečím veľmi blízky, takže som bol veľmi rád, že som mohol ísť na konkurz práve na túto postavu a mohol som ju napokon aj stvárniť,“ priblížil v rozhovore.

Prvý dotyk s pohorím Tribeč, kde väčšina scén pre film vznikala, však pre mladého herca nebol veľmi príjemný. „Keď sme tam prišli, trochu som sa najprv bál. Nesmelo som sa obzeral po kríkoch a stromčekoch, ale po dni, po dvoch som zistil, že je to úplne v poriadku, chránil nás totiž päťdesiatčlenný štáb. Nechápal som síce, prečo to ideme točiť zrovna v zime, keď tam podľa knihy miznú ľudia, no hneď mi vysvetlili, že to treba kvôli autentickosti tých situácií, kvôli tej krajine v hmle a tomu počasiu, keď je nasnežené a je tam tak ticho... Mráz vám išiel niekedy až na kosť...,“ opísal dojmy z Tribeča 25-ročný Bratislavčan, ktorý sa pri nakrúcaní musel i niekoľkokrát výrazne prekonať.

„Boli sme vystavení rôznym situáciám, keď sme sa mali báť a aj sme sa reálne báli. Niekedy nám napríklad povedali, že 'Bež tam pol kilometra!' Síce sme si to tam predtým celé obehali, ale bolo to miestami naozaj strašidelné,“ vyznal sa. „A adrenalín som mal aj za volantom. Musel som totiž nasadnúť do červeného BMW-čka len s trojdňovým vodičákom. To bola pre mňa určitá forma výzvy, alebo to bola skôr výzva pre kameramanov, ktorí stáli okolo mňa a čakali, či do nich nabúram,“ zasmial sa Hartl.

Inak si na štáb a podmienky na pľaci podľa vlastných slov nesťažuje. „Museli sme síce behať často v zime po hore, no mali sme tam aj scény v teple pri ohníčku, tie sme si všetci veľmi vážili. A mali sme tam aj teplú stravu, starali sa o nás naozaj dobre,“ vyzdvihol sympatický herec.

Film podľa neho rozpovie veľmi zaujímavý, pútavý a napokon i čiastočne pravdivý príbeh. „Myslím si, že čosi pravdy na tom bude. Ale iba čosi, iba ten fragment, že na tom Tribeči fakt tí ľudia miznú... Neviem, za akých okolností, to asi nevyriešime my a možno sa to nevyrieši nikdy, ale určite je ten mýtus veľmi zaujímavý a myslím si, že my ľudia ho sami živíme, takže keď sa o ňom budeme rozprávať, tak to celé v podstate tak troška ožije...,“ uviedol Hartl. „Ja každopádne dúfam, že ten film osloví aspoň také masy ľudí, aké oslovila knižka,“ uzavrel.