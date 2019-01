Krutý koniec slovenskej moderátorky v televízii: Pre konflikt s celebritnou lekárkou?

Zuzana Závodská dnes skončila na poste moderátorky v spravodajskej televízii TA3. Vo voľnom čase sa totiž venovala recenzii skrášľovacích produktov. Čo zrejme donedávna nebolo až takým problémom, kým sa neozvala Alena Pallová.

Zdroj: Jan Zemiar

Lekárke, ktorá má vlastnú značku kozmetiky, prekážalo Závodskej negatívne hodnotenie jej krémov a sér. Podľa známej dermatologičky bolo hodnotenie moderátorky neodborné a poškodzovalo jej povesť. Poštvala preto na ňu právnika a žiadala o odstránenie videa.

Nikomu ale zrejme nenapadlo, že v krátkom čase prídu ešte horšie následky. Zuzana dnes na sociálnej sieti oznámila, že TA3 s ňou ukončila pracovný pomer. Stalo sa tak takmer po ôsmich rokoch jej pôsobenia na poste moderátorky. A oficiálny dôvod? „Vzhľadom na to, že som neoznámila, čomu sa venujem vo svojom voľnom čase, čo je podľa ich mienky neúcta voči kolegom, ktorí obmedzenia rešpektujú,” uviedla Závodská na facebooku, keď jej známi zisťovali, čo je za jej vyhadzovom. „Rada by som pracovala niekde, kde si ma budú vážiť nielen pre moje schopnosti a skúsenosti, ale aj pre to, akým som človekom,” dodala vo svojom statuse.