Adela a Viktor žnú úspechy ako herci: Vinczeovci mieria aj do zahraničia

Zdroj: Facebook

BRATISLAVA - Manželia Adela a Viktor Vinczeovci excelujú nielen ako moderátori, ale osvedčili sa i na divadelných doskách. Ich predstavenie Odchody vlakov malo vlani obrovský úspech, a tak s ním idú aj do ďalších miest. Záujem o ich spoločnú divadelnú prvotinu neutícha, a tak do leta vycestujú do regiónov, ktoré ešte nenavštívili. Predstavenie dokonca vyvezú aj za hranice. Nenechajte si ujsť herecký koncert Adely a Viktora v diele legendárneho Petra Zelenku! Turné štartujú už 19-ho februára.