Jasmina Alagič otvorene o tehotenstve a manželstve s Rytmusom: Takto to zistila a svadba bude v...

Moderátorka s balkánskymi koreňmi je šťastím bez seba. V novembri sa zasnúbila s mužom svojho života, na Štedrý deň dvojica ohlásila, že sa stanú rodičmi a len nedávno sa Jasmina pochválila informáciou, že čakajú synčeka. Teraz oddychujú v exotike na Maldivách a brunetka sa rozhodla, že popri relaxe odpovie fanúšikom na ich otázky.

Na Štedrý deň sa dvojica pochválila novinkou, že budú rodičia. Zdroj: Instagram J.A.

S tými akoby sa vrece roztrhlo. Okrem komplimentov a povzbudivých slov sa našli aj zvedavci, ktorí sa Jasminy pýtali na tehotenstvo, svadbu, svokrovcov aj Patrika. Spontánna a usmievavá Alagič s radosťou odpovedala a prezradila tak aj to, aká bola Patrikova reakcia na to, že bude otcom, ako to vlastne zistila a tiež, kedy bude ich deň D.

Zistenie, že je žena tehotná, je v drvivej väčšine prípadov radostné. Inak to nebolo ani pri Jasmine, ktorá to zistila klasicky. „Jednoducho meškali a potom som si urobila test," priznala brunetka a prezradila viac aj o Rytmusovej reakcii: „V živote som nevidela nič emotívnejšie a čistejšie ako jeho reakciu."

„Keď mi prišli prvé výsledky, hneď som očami hľadala informáciu o zdraví a potom som už bola iba šťastná. Či by to bolo dievčatko alebo chlapec, moje šťastie by bolo rovnaké," odpovedala úprimne na otázku, či je rada, že bude mať synčeka. A nezabudlo sa ani na svadbu. Jeden z fanúšikov sa pýtal, či bude v roku 2019, na čo odpovedala krátkym a vševraviacim áno.