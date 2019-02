Krásna Češka sa chystá na Česko-Slovenský ples: Svoju róbu našla až na Slovensku!

Pre Karolínu Mališovú bude tento rok premiérou na Česko-Slovenskom plese. O to dôležitejšia je pre ňu voľba správnej róby. Rozhodla sa preto nič nenechať na náhodu a kontaktovala jednu z najuznávanejších slovenských návrhárov Janu Pištejovú. „Veľmi sa mi páči štýl šiat Jany Pištejovej, presne niečo také som si predstavovala, tak som nabrala odvahu a napísala som jej. Ani som nedúfala, že mi odpíše, že môžem prísť k nej na Slovensko a vybrať si niečo z jej modelov, keďže viem, že je veľmi zaneprázdnená,“ prezrádza Karolína, ako vznikla jej úplne prvá spolupráca s obľúbenou slovenskou návrhárkou. „Som si istá, že by som si určite našla nejakú peknú róbu aj u českých návrhárov, ale šaty od Jany Pištejovej mi rozhodne stáli za jeden výlet na Slovensko. Zas až tak ďaleko to nie je a stálo mi to za ten čas. Určite si vyberiem...“

Karolína Mališová a Jana Pištejová Zdroj: Česko-Slovenský ples

Karolína pricestovala z Čiech do Bratislavy v závere januára a v dielni Jany Pištejovej si vyskúšala hneď niekoľko rób, aby si z nich napokon vybrala tú správnu. „Nestáva sa to až tak často, ale občas sa to stane, že mi pricestujú zákazníčky z Čiech. Takže Karolína nie je prvá. Samozrejme vážim si, že za mojimi šatami sú ochotní cestovať. Je to pekné ocenenie mojej práce,“ dodala Jana Pištejová počas Karolíninej návštevy v jej dielni.