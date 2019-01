Lucia Hurajová otvorene o Plese v opere: TOTO nedokázala spracovať!

Byť moderátorom Plesu v opere je obrovská česť a prestíž. Keď na parket vstúpila herečka v nádhernej róbe, mnoho prítomných zatajilo dych. Rovnako aj v momente, keď Lucia začala hovoriť. Rozpráva totiž úžasne ľubozvučnou slovenčinou, čo naozaj nikomu neušlo. Zaujímalo nás, či je pre ňu tento spôsob reči prirodzený alebo ho musela trénovať.

„Je to pre mňa prirodzené. Študovala som na VŠMU, mojou pedagogičkou bola pani Božidara Turzonovová, od ktorej som prebrala túto štafetu moderovania Plesu v opere, z čoho sa naozaj veľmi teším. No a snažím sa tú slovenčinu zachovávať, aby takto rozprávali aj moje deti a aby jedného dňa vedeli, čo je to mäkké ľ,“ povedala nám s úsmevom krásna herečka.

Keď sme sa spýtali, aká bola jej reakcia na ponuku moderovať, priznala, že ju to tak prekvapilo, až mala chvíľu problém celú situáciu spracovať. „Bola som zaskočená. Priznám sa, že mi trvalo asi 24 hodín, aby som to spracovala. Ale, samozrejme, bola v tom obrovská radosť, veľká česť a prijatá zodpovednosť,“ prezradila nám Lucia, ktorá sa svojej úlohy zhostila skutočne na výbornú. Ak vás zaujíma, ako prebiehal výber jej očarujúcich šiat, pozrite si náš rozhovor vyššie.