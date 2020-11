Slovenská herečka deťom sladkosti nedáva: Čokoládu vôbec nechcú… TOTO je pre nich odmena!

BRATISLAVA - Mnohé mamičky si v dnešnej dobe uvedomujú, aké je dôležité dbať na zdravé stravovanie svojich detí. Výnimkou nie je ani herečka Lucia Hurajová (44), ktorá sa snaží svojim trom deťom dávať len kvalitné jedlo. A tie sa na to tak naučili, že čokoládu dokonca vôbec nechcú... Toto je pre nich odmenou!

Zdravé stravovanie pritom nie je žiadna veda, stačí len staviť na kvalitné potraviny. „V prvom rade čerstvé suroviny. To je základ všetkých dobrých jedál. Ostatné je už len o ich kombinácii. Kvalitné mäso, bio zelenina, domáce pečivo, či mnou napečený koláč... To je moja ideálna predstava o strave pre deti,“ prezradila Hurajová, ktorá je mamou troch detí - synčeka Maximiliána a dvojičiek Izabely a Sofie.

Tie sa snaží naučiť rozpoznávať kvalitnú stravu a jedlá bez nutričnej hodnoty. „Nie je to ľahké, lebo nástrahy číhajú odvšadiaľ, ale v princípe sa deti do troch rokov dajú formovať na dlhé obdobie,“ priznáva Lucia. Jej syn vďaka tomu dodnes neje čokoládu. Nie, že by ju nikdy neochutnal, ale tým, že ju doma nikdy nemajú, tak mu ani nepríde na chuť. „Neprahne po nej ako po odmene. Tou mu je môj jablkový koláč,“ tvrdí herečka.

Lucia Hurajová je mamou 8-ročného syna Maximiliána a dvojičiek Izabelky a Sofie. Zdroj: instagram lucia_hurajova

No problémom bývajú škôlky. Tie často varia s obmedzeným rozpočtom a práve tri z piatich jedál denne deťom pripravujú tam. Aj preto vznikol projekt s názvom Čo jedia zdravé deti. „Našimi aktivitami sa snažíme o to, aby deti v škôlkach jedli súčasne zdravo aj chutne. Takmer 800 detí je dôkazom toho, že sa to dá. Varíme zdravé jedlá vo vysokom štandarde kvality a hygieny podľa noriem MŠ SR. A tým štátnym, kde je rozpočet na stravu nižší, radi poradíme, ako si menu ozdraviť aj bez navýšenia rozpočtu. Jednoducho, kde je vôľa, tam je cesta,“ zdôraznila výživová poradkyňa pre deti a zakladateľka projektu Alexandra Patay.

„Považujeme za kľúčové učiť deti už v útlom veku, aké jedlo nám prospieva. Podľa našich skúseností je pre mnohých 30-tnikov ťažké zmeniť spôsob stravovania. Kvôli nesprávnym spravovacím návykom z detstva je pre väčšinu ľudí jedlo skôr záťaž ako výživa pre telo a mozog. Nemusíme držať diétu ani byť vegánmi, ide o to, aby sme sa vzdelávali a vedeli si vybrať naozaj kvalitné a funkčné potraviny,“ dodal Dušan Plichta.