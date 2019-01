Mlsná exfarmárka Renáta len v plavkách: Ukázala SUPER telo!

Renáta Greschner

Zdroj: Tv Makíza

PRIEVIDZA - Kto by to bol na ňu povedal? Exfarmárka Renáta Greschner (49) kedysi nebola taká zaguľatená ako dnes. Sama sa pochválila na Instagrame fotkou v plavkách, ktorou vám vyrazí dych. Po pôrode si povedala, že sa musí dať dokopy a to, čo dosiahla, si zaslúži potlesk. Vyzerala naozaj výborne.