Neuveríte, čo robí Emma Drobná na Silvestra: O polnoci sa mení na niekoho úplne iného!

„Mám to tak nastavené, že som naozaj na prelome rokov vždy tak nejako emočne divná. Môže byť desať minút pred polnocou a ja som ešte v pohode a zrazu je 0:00 a ja že ‘čooooo!‘ Neviem prečo to tak mám. Nerobím si srandu, ja normálne o polnoci skáčem, že nohy idú do vzduchu. Na tú minútu sa zmením na niečo iné a potom sa zas vrátim naspäť. Naozaj je to pre mňa veľká eufória. A veľmi rada sledujem aj ohňostroje,“ priblížila v rozhovore.

Predsavzatia si dnes už podľa vlastných slov nedáva. „Keď som bola dieťa, tak som si, samozrejme, vždy hovorila, že sa od Nového roka budem učiť a budem mať poriadok v zošitoch a tak. Už si nehovorím nič. Čo by som si však veľmi priala, a to by mi úplne stačilo, aby boli ľudia k sebe milší, hlavne na internetoch, a aby žili život a nie obrazovku. Aby si nemysleli, že sa naozaj musia za každú cenu k niečomu vyjadriť, pretože niekedy tým svojím názorom naozaj nikomu a ničomu nepomôžu a koniec koncov ani sebe,“ vyjadrila sa mladá speváčka.

„Priala by som si, aby sme sa vrátili do tých čias desať rokov dozadu, keď všetko nestálo len na sociálnych sieťach, ako sa to deje teraz. Síce už aj pred desiatimi rokmi existovali sociálne siete, ale malo to ešte stále svoje medze, dnes mám pocit, že sa z nich stal nebezpečný nástroj, ktorý len dovádza ľudí do šialenstva,“ uzavrela.