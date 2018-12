Česká speváčka Hana Zagorová: Toto na Silvestra NIKDY nerobí!

„Predstavte si, že nie a je fajn, že sme sa na tom zhodli aj s mojím mužom (operným spevákom Štefanom Margitom, pozn. red.), ten tiež na Silvestra nepracuje, my na Silvestra slávime,“ povedala. „Veľmi sa na to tešíme, pôjdeme s priateľmi do reštaurácie a užijeme si to ako večierok,“ priblížila známa interpretka, ktorá by si podľa vlastných slov do nového roka priala snáď len jedno. „Priala by som si, aby zostalo všetko tak, ako je, aby nedošlo k žiadnym veľkým zmenám. Aby som pravdu povedala, ja som ten človek, ktorý nemá veľmi rád prekvapenia. Mám rada istoty, na ktoré si človek zvykne, tak by som bola rada, aby všetko zostalo tak, ako je, aj naďalej a aby sme boli spokojní a šťastní,“ poznamenala Zagorová.

Predsavzatiami sa obľúbená speváčka netrápi. „Nemôžem povedať, že by som si nejaké dávala, ani to nemám veľmi rada. Ja vždy hovorím, že je skvelé, keď človek žije tak, aby si nemusel dávať žiadne. Také to 'schudnem', 'budem zdravo jesť', 'budem cvičiť', to sú predsa veci, ktoré si človek aj tak hovorí po celý rok,“ uzavrela.