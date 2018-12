Radikálny krok slovenského speváka: K tomuto ho dohnali kruté vtipy?!

Štedrý deň je v rodine lídra speváka doslova až romantický. Nechýba oheň v krbe, veľa jedla a vianočná hudba, ktorú Miko starostlivo vyberá. Hlavná je blízkosť rodiny a radosť z prekvapení, ktoré čakajú pod stromčekom na jeho dcérku Ninku a takisto jeho netere a synovcov.

Romantika a pokoj sa ale končia v posledný deň v roku. To už spevák štartuje neviazanú zábavu. „Tak to bude riadna párty. S kamarátmi sme dohodnutí, že sa stretneme na takom jednom mieste a tam si to pekne užijeme, zabavíme sa a oslávime Nový rok." ‛Pártybanda‛ sa baví vždy na sto percent, nesmie chýbať klasická silvestrovská pyrotechnika a ohňostroj. „Ako sa hovorí, treba žiť naplno a my to do bodky spĺňame", teší sa na blížiaci sa žúr.

Známy spevák sa každý rok znovu a znovu odhodlá aj na radikálny krok a ako novoročné predsavzatie si naordinuje tvrdý diétny režim. Miko sa totiž v minulosti stával terčom posmeškov a kritiky práve kvôli pár pribudnutým kilečkám. Ako sa mu darí vytrvať a aké ďalšie predsavzatia má do roku 2019? Pozrite si vo video-rozhovore, ktorý nájdete vyššie v článku.