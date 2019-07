Leto plné koncertov: Skupinu Gladiator budeme počuť každý víkend

Pre fanúšikov a fanúšičky majú pritom pripravený celkom nový program. „Leto si to zaslúži, milujeme ho práve preto, lebo je spojené s hudbou a koncertmi vonku, dejú sa samé pekné akcie, tak sme si pripravili aj nový program, nech ľudí potešíme,“ uviedol pre bubeník a vokalista kapely Georgio Babulic.

Festivaly a koncerty si zároveň podľa neho plánujú s kapelou vychutnať aj súkromne. „Chodíme na ne, keď sa dá, na festivaly mimo piatkov a sobôt, lebo vtedy hráme, no dnes už, našťastie, bývajú festivaly aj vo štvrtok a zvyčajne trvajú do nedele, takže všetko stíhame,“ poznamenal hudobník. „A chodíme radi aj na klasické koncerty, Miko chodí na koncerty strašne veľa, aj Maroš. Ja asi najmenej. Zhodneme sa napríklad na U2, Coldplay alebo Foo Fighters, na nich sme boli všetci,“ prezradil Babulic.

Spoločný čas však známi hudobníci netrávia len koncertne či v skúšobni. „Nemáme problém dať si hocikedy aj kávu a pokecať, to sa bez toho nedá. Hudba je síce také naše spojivko, ale boli by sme v kontakte aj bez nej, zašli na pivko, porozprávali sa,“ ozrejmil sympatický bubeník. „Dovolenky riešime tiež tak. Ak sa stane, že niekto ide s rodinou niekam poblíž tej destinácie, kde som práve tiež, vždy sa radi stretneme, navštívime sa, dáme si večeru a potom si už každý žije tú svoju dovolenku. Ide to tak prirodzene,“ poznamenal Babulic.

Okrem jednej dlhšej letnej cesty si počas roka môžu však dopriať len krátke výlety. „Ale aj to má svoje čaro, človek ide na tri dni do Ríma, do Barcelony, spoznať nejaké pekné miesta. To je napokon aj zaujímavejšie, lebo toho veľa uvidíte. Je to fajn, ale závisí to od toho, čo človek potrebuje. Keď sa niekto ide v práci zblázniť, tak potom naozaj potrebuje ležať na tej pláži a vypnúť. Ja som, naopak, rád, keď môžem vidieť nejaké zaujímavé miesta, ktoré v človeku vyvolajú príjemné pocity. Rád sa vykotím aj na pláž, ale malo by to mať aj nejakú pridanú hodnotu,“ zasmial sa muzikant.

Keďže majú však Gladiator z práce veľkú radosť a atmosféra na koncertoch ich dokonale nabíja, dovolenkovať vo veľkom ani nepotrebujú. „Pre nás je dovolenka už to, že sme s ľuďmi. Vždy sa na ten víkend tešíme, na koncerty, na atmosféru, na fanúšikov. Ono sa to ťažko vysvetľuje, no tá energia, čo z tých ľudí na koncertoch srší, je taká, že môžete hrať aj dve hodiny v kuse, byť spotený a unavený a pritom máte tak krásne pocity, že to je na nezaplatenie... Zažívame to každý týždeň a je to strašne uvoľňujúce, je to droga,“ skonštatoval Babulic. „Minule sme sa presne o tomto rozprávali v aute. Že máme strašne pekný život. Robíme, čo nás baví, aj nás to živí a prinášame ľuďom ešte aj radosť. Je to perfektné, sme úplne naplnení,“ uzavrel s úsmevom.