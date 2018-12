Najprv sex s Dominikom a teraz... Miša z Farmy ukázala nového frajera: Nie je nejaký mladý?!

Michaela Štefániková

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Nie je to tak dlho, čo Michaela Štefániková (32) počas finále prskala štipľavé poznámky týkajúce sa jej "vzťahu" s Dominikom Porubským (20). S tým počas Farmy prežila noc plnú vášne, no ako rýchlo ich romanca začala, tak rýchlo aj zhasla a dvojica si od seba začala držať odstup. Zdá sa však, že po návrate do reality kontroverzná východniarka konečne našla to, čo hľadala!