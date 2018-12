Súťažiaci z Farmy v jojkárskom Siedmom nebi: Boj s rakovinou, ukrutné bolesti... Nevyhnutná amputácia prsta!

BRATISLAVA - Milan Lalík (45) sa do povedomia verejnosti dostal minulý rok na jar, keď súťažil o finančnú výhru v markizáckej reality šou Farma. Keď z hry vypadol, ozval sa do našej redakcie s tým, že chce predať suveníry, ktoré si zo statku odniesol. No nie preto, aby si peniaze užíval, ale preto, že jeho manželke diagnostikovali rakovinu a financie chcel použiť na jej liečbu. Dnes sa rodina objaví v jojkárskom Siedmom nebi a o ťažkom životnom osude porozpráva viac.

Smutný osud finalistu z markizáckej Farmy: Manželka je na tom naozaj zle... Rozpredáva kvôli nej veci!

22-ročné manželstvo Lalíkovcov nebolo idylické. Exfarmár Milan priznáva, že to bola jeho chyba - bol sebecký a výbušný. Manželka Ľubica sa vždy obetovala, šetrila na sebe, len aby mala rodina. Milan si to nevážil a hazardoval s jej láskou... Uvedomil si to až pred rokom, keď manželka ochorela na rakovinu kostí - išlo o pokročilé štádium.

„Diagnostikovali mi rakovinu kostí. Sarkóm... Mala som ho na chrupavkovej kosti. Som už rok po liečbe, ale roky, kým k tej diagnóze prišli, som bola šesťkrát operovaná. Za tri roky nevedeli prísť na to, kde to viazne. Stále som mala ukrutné bolesti, strašné noci, kedy mi už nezaberali ani tabletky od bolesti. Po tých operáciách som už fičala len na morfiu,“ povedala otvorene Ľubica.

Takto Ľubica vyzerala ešte predtým, ako jej diagnostikovali zákernú rakovinu kostí. Zdroj: TV JOJ

„To bola katastrofa, tie prebdené noci. Nespávali sme. Ona len utekala zo spálne, aby som sa ja vyspal. Tá žena vôbec nehľadí na seba, len na druhých. To ma trápi, že som to prehliadal. Že som si vôbec neuvedomil, čo mám po svojom boku,“ uvedomuje si dnes milujúci manžel Milan.„Prvý moment, keď tú diagnózu vyslovil primár na onkológii, som myslela, že sa mi zrútil svet. Bol to šok. Vyšli sme na chodbu a plakali sme,“ netají statočná Ľubica.

Prst napadnutý rakovinou museli usmievavej plavovláske amputovať. A že to dospelo až sem, si Milan dodnes vyčíta. Myslí si, že k manželkinej chorobe dopomohol svojím dominantným správaním. „Veľmi si vyčítam, ako som sa správal. Keby sa dal vrátiť čas, urobil by som veľa vecí inak,“ dušuje sa zlomený Milan. Po vážnej diagnóze sa však úplne zmenil - je pozorný, pomáha, vyvára. A manželke by teraz chcel dopriať zaslúžený oddych.

Milan Lalík a jeho manželka Ľubica sa dnes večer objavia v jojkárskom Siedmom nebi. Zdroj: TV JOJ

Invalidný dôchodok, ktorý Ľubica dostáva, 250 eur, im totiž na pokrytie výdavkov nestačí. Namiesto kúpeľov, preto nastúpila naspäť do práce. Jej manžel by však bol rád, keby si mohla dopriať dovolenku pri mori, a rád by si zopakoval aj svadobný akt a daroval jej zásnubný prsteň, ktorý nikdy nemala. Ako to celé dopadne, sa dozviete dnes večer v relácii V siedmom nebi.