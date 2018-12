Knechtová pod paľbou kritiky: Najhoršia pocta Duchoňovi... TOTO nemôže myslieť vážne!

Karol Duchoň patril medzi spevákov s nezameniteľným hlasom a jeho piesne milujú nielen staršie generácie, ale fanúšikovia sa nájdu aj medzi mladšími. Hoci umrel už v roku 1985, pesničky od Duchoňa sa stále hrávajú na svadbách či v domácnostiach.

Katarína Knechtová naspievala cover V dolinách. Zdroj: Youtube Rádio Expres

Rádio Expres sa rozhodlo vzdať tomuto velikánovi hold a vymysleli projekt EXPRES LIVE „POCTA KAROLOVI DUCHOŇOVI“. Do štúdia si pozývajú známych slovenských hudobníkov, aby prespievali jeho najväčšie hity. Svoj cover už majú na konte Desmod, Ivan Kandráč, Lukáš Adamec či Peter Bič Project.

Tentoraz prišla na rad speváčka Katarína Knechtová, ktorá sa ujala jednej z najkrajších skladieb o rodnej hrude, V dolinách. Bohužiaľ, jej výkon sa vôbec nestretol s pochopením verejnosti a tá ju kritikou doslova zahrabala pod čiernu zem. Podľa komentárov totiž z nádhernej ódy urobila pohrebnú pieseň.

„Si robíte srandu? Vaša moderátorka sa vyjadrila, že zatiaľ najlepšia pocta Duchoňovi. Je na práškoch alebo zhúlená? Toto Knechtová tak posrala, až hrôza. To je ako na pohrebe. Nemáte hanbu takto zhovadiť krásnu skladbu? Klobúk dole, ako to zaspieval Kuly," napísal rozhorčený poslucháč.

Poslucháčom sa cover Knechtovej absolútne nepáčil. Zdroj: Facebook Rádio Expres

A to bol iba začiatok. Viacerí si kopli do jej speváckeho výkonu. „Nie, nie, nie! Duchoň sa v hrobe musí obracať. Všetky prerábky boli super, ale toto vôbec," či „Dala to ako pani? To vážne už ste v tom rádiu hluchí?? Čo dala ako pani? Že z ódy spravila pohrebnú pieseň?" kritizujú komentujúci.

Niektorí dokonca zažili aj povestnú husiu kožu. Avšak v tomto prípade to nebolo vďaka pozitívnym pocitom. „Zimomriavky hej, ale z toho, aké je to strašné. Neuveriteľná drzosť toto nazvať poctou," rozhorčila sa jedna zo žien. Poniektorí sa dokonca zhrozili natoľko, že radšej vypli rádio. Nuž toto Kataríne vôbec nevyšlo tak, ako by si predstavovala.