Katka, nepreháňaš to už? Knechtovej NAHÁ foto z vane!

SRI LANKA - Katarína Knechtová (37) sa síce momentálne nachádza na ďalekej Srí Lanke, no na svojich slovenských a českých fanúšikov nezabúda. Najnovšie sa im pripomenula záberom práve z dovolenkového raja. Pláž by ste však čakali márne...

Už niekoľko dní si Katarína Knechtová užíva pokoj a teplé podnebie Srí Lanky, kam sa vybrala relaxovať. "Milí moji, pozdravujem vás z mojho raja.... Odišla som nabrať nové sily," pochválila sa speváčka na sociálnej sieti ešte vo februári, keď na ostrov dorazila.

Po pár dňoch oddychu sa však na sociálne siete vrátila a fanúšikom sa opäť pripomenula. Tentokrát však krásnu prírodu vymenila za oveľa pikantnejší záber a bez váhania sa "cvakla" priamo vo vani pri kúpeli. Speváčkino telo vo vode zakrývajú len tropické kvety, a tak nečudo, že ihneď zaujala množstvo fanúšikov.

Zdroj: Instagram K.K.,

Katke to rozhodne pristane, no otázne je, či to už brunetka s odvahou trochu nepreháňa.