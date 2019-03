Knechtová (38) ukázala telo v plavkách: Fúúúha, SEXI ako nikdy predtým!

Katarína Knechtová dnes oslavuje 38. narodeniny. A ako darček si zrejme venovala exotickú dovolenku. Svoju cestu začala na Srí Lanke a po dvoch týždňoch sa presunula do Miami - odtiaľ si to už namierila do Dominikánskej republiky.

No a práve odtiaľ aktuálne svojim fanúšikom dopriala pohľad na jej sexi krivky. Zavesila totiž záber z pláže, na ktorom je len v úsporných plavkách. Zvodne pohodená na bielom piesku, v pozadí tyrkysové more a ona len v dvojdielnych bikinách. Pohľad pre bohov!

Katarína Knechtová zverejnila fotku len v plavkách. Zdroj: Instagram K.K.

Katarína Knechtová sa v roku 1996 stala členkou skupiny IMT Smile, ktorá s ňou v zostave vydala prvý počin Klik-klak (1996). Ich cesty sa však rozišli a Knechtová založila kapelu Peha. Táto formácia vydala štyri štúdiovky - Niečo sa chystá (1999), Krajinou (2001), Experiment (2003) a Deň medzi nedeľou a pondelkom (2005). Držiteľka niekoľkých speváckych ocenení sa v roku 2008 vydala na sólovú dráhu.

Jej prvý album Zodiak (2008) obsahuje piesne ako Vo svetle žiariacich hviezd, V tichu či Muoj Bože. V roku 2010 nadviazala spoluprácu s producentom a koncertným bubeníkom Depeche Mode Christianom Eignerom a nahrali album Tajomstvá (2012). V roku 2012 tiež vydala eponymnú štúdiovku s kapelou The Cubes. Na konte má aj albumy Prežijú len milenci (2015) a Premeny (2016).