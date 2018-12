Majk Spirit nedávno predstavil nový album: Slovenský rapper si kladie ten najvyšší cieľ

„Skoro každý beat je od niekoho iného, jediní, ktorí majú viac hudieb na albume sú Grimaso, Abe a Special Beatz, moji traja najbližší. No na to, aké je to rôznorodé, je to zároveň jednoliate, to sa mi na tom strašne páči. Ja som vyberal tie hudby, aby to bolo rozmanité a aby bola v každej pesničke iná emócia, ale aby to zároveň aj troška ladilo dokopy, aby to malo jednoliatu formu. Nemám rád albumy, na ktorých je mišmaš, že prejdete album a máte tam dvanásť hudobných štýlov v 13-tich pesničkách a potom sa len tak pýtate sami seba ‘Čo to vlastne ten chalan robí? Chce len nasilu zaujať všetky skupiny poslucháčov?‘ Nerobím ten album na to, aby bol prvý v trendoch, ale na to, aby vydržal desaťročia. Aby bola tá hudba kvalitná a inšpirovala, aj keď sa obzriete za ňou po rokoch späť,“ povedal rapper v rozhovore.

„Podarilo sa mi to už pred siedmimi rokmi s albumom Nový človek, ktorý je stále silný a aktuálny a dodnes sa drží v rebríčku popularity v prvej päťke hip hopových albumov a ja dúfam, že sa mi to podarilo aj teraz. Že Nie som tu náhodou je niečo, čo tiež vydrží ten test času. To je podľa mňa najviac, čo môžete dokázať. Keď vaša hudba vydrží, a nie je to len trend na jedno obdobie, ale nadčasová záležitosť,“ poznamenal 34–ročný rodák z Bratislavy.

Na novinke počuť okrem rapperovho ďalších šesť hlasov. „Spievajú tam so mnou Monika Bagárová, Anita Soul, Veronika Strapková, Richard Müller, Miťo Bodnár a do dvoch pesničiek spravil vokály Matěj Vávra,“ vymenoval Majk Spirit.

Richard Müller naspieval s mladým rapperom titulnú skladbu albumu. Spolupráca s ním Majka Spirita nesmierne potešila. Aj preto podľa jeho slov už na Nie som tu náhodou vymýšľajú videoklip. „Je to v procese riešenia. Hľadáme termín, na ktorom sa zladíme a vymýšľame scenár. Mal by to robiť Roland Wranik, čo je jeden z najlepších režisérov, veľmi sa teším na prácu s ním,“ podotkol rapper. „A potom by som chcel aj klip k pesničke s Mad Skillom Robím čo môžem, lebo to je podľa viacerých jedna z najsilnejších vecí na albume a ďalej uvidíme. Uvidíme, čo ľudia vyberú ako hit, lebo nie vždy sú to veci, ktoré si vyberiete vy, niekedy si oni urobia hit z toho, čo chcú, takže si počkám. Aj veci ako Virgo, Impresie a Nikto iný by si zaslúžili vizuálnu podobu... Skoro ku všetkému by som si vedel predstaviť klipy. Necháme to teda teraz medzi ľuďmi trošku vykvasiť a potom sa rozhodneme, čo ďalej,“ priblížil umelec, ktorého však v prvom rade v tejto chvíli čaká ešte niekoľko koncertov.

„December je ešte plný vystúpení, ale nie špeciálne k tomuto albumu. Boli booknuté ešte predtým, no určite na nich budem testovať aj nové single. A potom máme Vianoce... Tie strávim určite doma s rodinkou, klasika. Teším sa na dobré jedlo, na pokoj a rozprávky v telke. Po Vianociach vystupujeme ešte na východe Slovenska a v Prahe, takže pred Silvestrom ešte koncertujem a na január, február chcem trošku utiecť do teplých krajín, Thajsko, Vietnam a tak. A potom sa vrátim plný síl a rozbehnem novú šou,“ predostrel svoje najbližšie plány.

Na turné k novému albumu plánuje vyraziť v marci. „Budú tri slovenské, tri české mestá. Nechceme to nejako nafukovať, aby to bolo väčšie, takto to úplne stačí. Takže marec, apríl koncerty a potom, samozrejme, pokračujeme majálesmi a festivalmi a tak ďalej. Bude sa to ťahať celým letom. Vlastne celým rokom. Rád prídem album odprezentovať do každého mesta,“ uviedol Majk Spirit.

„Teraz som strávil rok tým, že som album pripravoval, takže minimálne rok chcem stráviť tým, že ho odprezentujem, dám mu tie krídla a pošlem ho medzi ľudí v čo najlepšej forme. A popravde sa veľmi sa teším aj na to, že zase začnem žiť svoj súkromný život, lebo ten som posledného pol roka nežil. Nebol na to vôbec čas. Žiadne chodenie do kina, žiadne randenie, žiadny poker s kamošmi, žiadne voľno, všetko sa točilo len okolo albumu, takže sa teším, že si upracem aj súkromný život. Budem viac cestovať, užívať si dobré chvíle a popri tom ďalej robiť pre ten album všetko, čo sa dá,“ uzavrel rapper.