Najprv nová frajerka a teraz... Vezme si Majk Spirit sexicu z porna?!

BRATISLAVA - Po boku rapera Majka Spirita (34) sa už dlho neobjavila žena, o ktorej by sa hovorilo ako o jeho oficiálnej partnerke. Začiatkom marca však prekvapil záberom z dovolenky v Thajsku, z ktorého je zrejmé, že lámač ženských sŕdc už nie je sám. Hneď sa začali vynárať špekulácie, že ide o bývalú priateľku Michala Nemtudu (31), ktorú herec opustil kvôli pornoškandálu.

„Ruku na srdce... dobrá, lojálna žena je to najlepšie, čo môže chlapa v živote stretnúť. Keď ju nájdeš, drž si ju,“ napísal Spirit k fotografii z pláže, kde na ňom leží neidentifikovateľná žena v čiernych bikinách. Tvár sa však na snímke nenachádza, a tak sa na internete okamžite začalo špekulovať o tom, kto je Majkova neznáma partnerka.

Vzápätí sa začalo pošuškávať, že by malo ísť o Michaelu Ngovú. Kráska vraj totiž trávila dovolenku v Thajsku v rovnakom čase ako raper. No a on, rovnako ako jeho údajná polovička, tieto tvrdenia nikdy nepoprel. Exotická sexica má pritom na krku poriadny škandál. Pred niekoľkými rokmi sa ocitla na pornokastingu. Následne sa s ňou rozišiel vtedajší frajer Michal Nemtuda, ktorý sa o jej laškovaní na bielom gauči dozvedel až z médií.

Tento dovolenkový záber vyvolal množstvo špekulácií. Začalo sa pošuškávať, že Majkovou utajovanou partnerkou je Michaela Ngová. Zdroj: Instargam M.S.

Najnovšie si Majka na rozhovor pozvali do rádia Európa 2, kde sa moderátor zaujímal aj o jeho nový vzťah. Konkrétne o jeho vyjadrenie spred niekoľkých rokov, kde nepopieral, že mu oficiálny sľub lásky až za hrob príliš nevonia. „Skôr by som povedal, že neverím v manželstvo až tak. Svadba je pre mňa celkom pekná ceremónia, ktorá je hlavne pre nevestu,“ vyjadril sa vtedy, hoci netajil, že svadba je podľa neho krásny rituál.

O to väčšie prekvapenie prišlo, keď teraz vyhlásil, že si ju vie predstaviť. A nehovoril o ďalekej budúcnosti. Práve naopak! „Na svadby verím úplne v pohode. Viem si predstaviť ten deň aj pre seba v blízkej budúcnosti. Teda nie, že pre seba, vieš, ako to myslím. Pre mňa a moju partnerku,“ vyhlásil raper, čo vyznieva, akoby nad týmto krokom so svojou polovičkou už uvažoval.

Michaela Ngová počas dovolenky v Thajsku. Zdroj: Instagram M.N.

Na pravú mieru uviedol aj to, prečo sa mu manželstvo ako také nepozdáva. Ide práve o spomínaný sľub večnej lásky „Nikdy nemôžeš vedieť, či o týždeň, o desať, o rok nebudeš cítiť niečo iné alebo to nebudeš cítiť k nejakému inému človeku,“ vysvetlil a dodal, že aj napriek tomu si je vedomý toho, že v niektorých vzťahoch to tak fungovať môže, čo potvrdzujú aj jeho rodičia.

A čo povedal na to, či sa nebojí, že kvôli svojej novej láske stratí fanúšičky? „Nebojím sa. Aj keby to, že s niekým budem budovať vzťah, malo znamenať, že prídem o nejakých ľudí, možno budem len rád, že kvôli niečomu naozajstnému prídem o ľudí, ktorí nie sú skutoční,“ vyjadril sa Majk.