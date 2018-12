Dramatické finále Farmy X: Nechutné klamstvo, rozchod po návrate domov a... Títo dvaja sú naozaj spolu!

BRATISLAVA - Dlhých 15 týždňov súťažiaci v obľúbenej markizáckej šou bojovali o postup do ďalšieho týždňa a zo dňa na deň prežívali v neľútostných podmienkach. To všetko preto, aby sa jeden z nich stal víťazom rozprávkovej výhry 75 000 €. Farma X včera dosiahla svoj vrchol a nedočkaví diváci konečne spoznali víťaza. Pozrite sa s nami, ako to vyzeralo vo finále!

Do absolútneho finále sa tento rok dostali rovno traja súťažiaci - Dominik Porubský, Milan Vysokai a Peter Harezník. Tí si to medzi sebou v poslednom súboji "rozdali" po tom, čo v semifinále vyradili Karin Dvořákovú.

Posledný súťažiaci z kola von: TOTO je finálová trojica markizáckej Farmy!

Trojica sa stretla pred zrakmi divákov aj vyradených farmárov, a hoci mal každý z nich svojho favorita, nikto netušil, kto sa napokon stane víťazom desiatej série. No a keďže nešlo o bežný finálový duel ako v predošlých ročníkoch, otázne bolo aj zloženie disciplín.

Večer otvorili dvojičky Twiins, ktoré na úvod zaspievali pieseň To ta Heľpa a folklórnu verziu letného hitu Sin Pijama. Po tom, čo Evelyn predstavila všetkých bývalých farmárov a do arény pozvala finálny trojlístok, nasledovali krátke zostrihy zo života na Farme. No a po ňom sme sa konečne dočkali prvej súťažnej úlohy. Na získanie titulu víťaza však bolo nutné celkovo vybojovať tri body.

Úvodná disciplína spočívala v pílení drevenej debny a následnom sekaní ľadovej kocky. Práve v nej bola umiestnená zlatá ryba, ktorú mali muži za úlohu vytiahnuť. Fyzicky náročný súboj chlapov poriadne vytrápil. Hoci sa k zamrznutej kryhe dostal napokon prvý Peter, terminátor Dominik ju rozsekal neskutočnou rýchlosťou a na konto si tak pripísal prvý bod.

Evelyn sa potom opäť rozhodla vyspovedať zvyšných farmárov. Napriek tomu, že väčšina z nich hodnotí svoju účasť s odstupom času pozitívne, našiel sa aj jeden, ktorý ľutoval, že na túto pouku prikývol. „Prišlo mi to ako jeden veľký omyl, že som išiel do Farmy,“ vyhlásil Ibrahim Maiga. Potom opäť nasledovali ďalšie spomienkové dokrútky a váženie hospodára Martina. Ten splnil svoj cieľ a do ukončenia súťaže sa mu podarilo schudnúť na váhu 99,90 kilogramov.

Druhým duelom v poradí bolo hákovanie. Finalisti bojovali medzi sebou, no k tomu, aby si pripísali bod, bolo nutné vyhrať zápas s oboma súpermi. Z duelu Peter vs. Dominik vzišiel po pár sekundách víťazne mladý drevorubač. Medzi Milanom a Peťom to dlho vyzeralo vyrovnane, ale Voysokaiovi sa podarilo vyhrať. Harezník tak zostal mimo hry. Následne Dominik nekompromisne porazil aj Milana - a trvalo mu to neuveriteľných sedem sekúnd. Od vytúženej výhry ho tak delil už len jediný bod.

Na pretras prišlo aj tehotenstvo Michaely Štefánikovej. Tá na Farme prehlasovala, že po sexe s Dominikom zostala tehotná. Po tom, čo statok opustila, však tvrdila, že si celú túto situáciu vymyslela. Evelyn sa jej teda spýtala, či ho zámerne oklamala. „Oklamala. A?“ vyhlásila arogantne s tým, že to skrátka bola hra a už ju nebaví na tieto otázky odpovedať.

Hneď po nej sa k svojmu súkromiu vyjadrila Táňa. Brunetka okomentovala svoj rozchod a prezradila, že čo sa týka zrušenia zásnub, išlo o jej iniciatívu. „Urobila som správne rozhodnutie a konečne som šťastná,“ povedala úprimne, za čo si vyslúžila obrovský potlesk. To však ani zďaleka nie je všetko.

Divožienka totiž po nátlaku od Evelyn na plné ústa prehlásila, že s Peťom k sebe stále majú rovnako blízko! To napokon pred finále dvojica potvrdila aj v live streame na Instagrame Martina Šmahela. Tam verejne priznali, že sa ľúbia a sú spolu.

No na na záver prišlo k výsledkom diváckeho hlasovanie. Jeho verdikt sa dal očakávať už podľa ohlasov fanúšikov. Dokopy prišlo neuveriteľných 43 248 SMS. 2 146 dostal Peter Harezník, 15 894 správami diváci podporili Milana Vysokaia a 25 208 hlasmi ľudia obdarovali Dominika Porubského, ktorý sa tak stal absolútnym víťazom a svojim súperom nedoprial ani jediný bod. Mladému silákovi srdečne gratulujeme, výhra bola rozhodne zaslúžená!

