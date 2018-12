Mary Bartalos po prevalení tehotenstva prvýkrát v spoločnosti: Aha, už to na nej vidno!

Bol to šok, keď sa koncom apríla dostala na verejnosť správa o tajnej svadbe Mary Havranovej. Svoje áno povedala priateľovi Adriánovi a stala sa z nej pani Bartalos. A pol roka po ich veľkom dni nastala v živote mladej herečky a pohybového inštruktora ďalšia veľká zmena.

Vieme prví! Mladá herečka Mary Havranová sa vydala: Svadba po pár mesiacoch randenia!

Včera sme na Topkách informovali, že kráska čaká svoje prvé dieťatko. Informáciou sme disponovali už niekoľko týždňov, no vzhľadom na to, že budúca mamička ešte neprekročila prvý trimester, s odhalením tejto citlivej správy sme čakali. Včera nastal ten deň, kedy nám to kráska potvrdila.

VIEME PRVÍ! Mary Bartalos z Oteckov potvrdila svoje sladké tajomstvo: Budem mamou!

Len pár hodín po tom, čo správa obletela celé Slovensko, sa herečka objavila v známom kníhkupectve v centre Bratislavy, kde propagovala nový film, v ktorom hrá. Ten sa nakrúcal podľa knihy spisovateľa Jozefa Kariku - Trhlina. A hoci herečka po celý čas sedela za stolom a bruško jej vidno nebolo, to, že je v radostnom očakávaní, prezrádzala jej tvár.

Keďže je Mary ešte len na konci prvého trimestra, samozrejme, nemôžeme očakávať, že by bolo vidieť tehotenské krivky, ale... Od svojho pôsobenia v markizáckej Tvári má ryšavka už na prvý pohľad viditeľne plnšie líčka. Zdá sa teda, že nejaké to kilečko sa na ňu už predsa len prilepilo. A veľmi jej to pristane, nemyslíte?

Mary Bartalos má viditeľne plnšie líčka.

Mary Bartalos včera v jednom z kníhkupectiev v centre Bratislavy promovala nový film Trhlina v ktorom hrá.