Tehotná Bartalos v Oteckoch definitívne skončila: Posledné scény... Takto ju vyškrtli z deja!

BRATISLAVA - Herecká kariéra Mary Bartalos (24) sa plnou rýchlosťou rozbehla, keď sa minulý rok objavila v seriáli televízie Markíza Oteckovia. Ako učiteľka Linda sa zapísala do pamäte mnohých divákov. Keď sa jej konečne podarilo tvoriť pár so seriálovým tatušom Marekom Fašiangom (33) a ich láska prekvitala, rozhodla sa brunetka s nakrúcaním skončiť kvôli tehotenstvu.

Ešte minulý rok oznámila mladá a sympatická Mary Bartalos svetu správu, že je v radostnom očakávaní. Keďže je pre ňu rodina na prvom mieste, rozhodla sa vychutnávať si všetky chvíľky tehotenstva a materstva naplno. A to je dôvodom, prečo končí v seriáli Oteckovia.

Seriál Oteckovia Mary výrazne pomohol v kariére herečky.

Spočiatku to vyzeralo tak, že brunetke a tatušovi stroskotá vzťah, o ktorý tak dlho bojovali, pretože Linda sa objavila v Jarovej posteli. Nakoniec však všetko dopadlo inak a dvojica sa rozhodla ostať spolu. Tomáš chcel pobaliť dcéru a ísť do Popradu, aby bol Linde bližšie. Potom sa však rozhodli pre lásku na diaľku a mladá učiteľka odišla v pondelkovej časti do Košíc študovať. Takto tvorcovia seriálu definitívne ukončili jej fyzickú prítomnosť v deji.

Mary sa totiž v niektorých častiach ešte predsa len objaví, no už iba ako obraz na skype. Nás zaujímalo či sú tieto časti už nakrútené a Mary si už užíva naplno tehotenstvo alebo herečka ešte stále pracuje. „Dávno nakrútené, tento týždeň budú na obraze," prezradila nám PR manažérka Adriana Podobová. Či a kedy sa Mary plánuje vrátiť do Oteckov, sme sa pýtali priamo jej, no do uzávierky neodpovedala.

V pondelkovej časti odišla do Košíc študovať a Tomáš s Julkou ostali opäť osamelí. Zdroj: TV MARKÍZA