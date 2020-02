Drsná scéna medzi hudobníkmi: Slovenská speváčka prefackala Drapáka!

BRATISLAVA - Paľo Drapák (55) nemá o konflikty v slovenskom šoubiznise žiadnu núdzu. Ten posledný pamätný sa stal koncom roka 2018, keď si jeho meno do pesničky prepožičal Patrik Rytmus Vrbovský a problém bol na svete. Najnovšie si speváka podala jeho kolegyňa...

Z najlepších kamarátov sa zrazu stal rozhádaný pár, ktorý si nedokáže prísť na meno. Pavel Drapák si musel nakrúcanie svojho nového videoklipu Bejby vyslovene odtrpieť. Duet so speváčkou Lerou ho totiž stál niekoľko faciek, ktoré síce boli súčasťou scenára, no kvôli vierohodnosti museli naozaj padnúť a byť poriadne silné.

Nejedna žena by svojej polovičke občas najradšej vytla, Drapákovi by však predtým asi ani nenapadlo, že ho namiesto manželky bude tĺcť jeho najlepšia kamarátka. Tá si však vraj túto scénu absolútne neužívala.povedala nám blondínka, keď sme sa jej pýtali, ako prežívala fyzický útok na svojho kamaráta.

Lera Drapákovi vyťala poriadne zaucho. Zdroj: YouTube

Lenka musela svojho kamaráta udrieť až trikrát. Zdroj: YouTube

Paľo Drapák si však z prepleskov od Lery takú ťažkú hlavu nerobí. „Od nej mi tie facky vôbec nevadili. Práveže som videl, ako jej to je proti vôli, tak som ju nabádal, nech sa nebojí a poriadne mi vytne,” povedal so smiechom pre Topky spevák s tým, že takéto momenty sa niekedy vo vzťahoch vyskytujú aj v skutočnosti. On však niečo podobné neuznáva. „Osobne preferujem skôr konštruktívne debaty a riešenie konfliktov v miernejšom štýle,” dodal na záver.