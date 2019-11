Najprv ROZVOD slovenského speváka (55) a potom... Zásnuby a svadba s TOU ISTOU ženou!

BRATISLAVA - Paľo Drapák (55) patrí k legendám slovenskej hudobnej scény. Spolu so skupinou Metalinda sa postaral o niekoľko veľkých hitov. V roku 2001 však zo slávnej skupiny odišiel a turbulentné odbobie zaznamenal aj v súkromnom živote - rozviedol sa s manželkou Jeanette. Ich odlúčenie však netrvalo dlho... V roku 2003 sa dvojica dala opäť dokopy a obnovili aj svoje áno!

Paľo Drapák dnes oslavuje svoje 55. narodeniny, ktoré oslávi spolu so svojím synom Michalom a milujúcou manželkou Jeanette. No zaujímavosťou je, že dvojica počas svojho vzťahu zaznamenala aj niekoľkomesačné odlúčenie - dokonca boli rozvedení. A to približne v čase, keď spevák odišiel z legendárnej skupiny Metalinda.

O dva roky neskôr sa Drapák prihlásil s debutovým sólovým videoklipom, v ktorom si, prekvapivo, zahrala aj jeho exmanželka a klip končil veľmi presvedčivým bozkom. „Odzrkadľuje to dnešnú ľahkovážnu dobu. Na povrchu všetci spolu vychádzame v pohode, ale zákulisie je realite na hony vzdialené,“ povedal vtedy Paľo a na otázky, či by bol rád, keby scény z klipu nabrali reálnu podobu, povedal, že nič nie je nemožné.

A naozaj... Hoci sa v médiách objavovali informácie, že Drapákova ex má už za Paľa náhradu, dvojica sa v tom čase objavila spolu na koncerte . Pár sa od seba nepohol ani na chvíľu a nešetrili nežnými prejavmi lásky. Opäť zaľúbený hudobník potom všetko priznal. „No, môžem potvrdiť, že vízia z klipu sa zrealizovala. So Žanetkou sme opäť spolu,“ povedal.

„Žanetku som už požiadal o ruku, teda zásnuby už boli, a teraz čakám na odpoveď,“ priznal v roku 2003 a dodal, že by privítal, keby k synovi Mišovi pribudol malý súrodenec. To sa síce už nestalo, no dvojica sa napokon naozaj druhýkrát zobrala a šťastne spolu žijú dodnes. Potvrdili sa tak jeho vlastné slová - ak zo starých citov v oboch ešte čosi zostalo, má vždy význam o vzťah znovu bojovať.

VIDEO: Paľo Drapák pred 4 mesiacmi predstavil novú pieseň