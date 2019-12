Slovenský spevák sa tretíkrát oženil: Áno s tou istou ženou... Bonzla ho kolegyňa!

BRATISLAVA - Niekto do manželstva nevstúpi ani raz, iný strieda manželky jedna radosť a slovenský spevák si vzal za ženu už tretí raz tú istú! Paľo Drapák (55) s Janette (48) sú dôkazom toho, že keď dvaja k sebe patria, vždy si k sebe nájdu cestu. A keďže je blondínka milovníčka svadieb a vydávala by sa hoc aj každý týždeň, obnovili svoje sľuby. Všetko prebehlo v tichosti na dovolenke, no napokon ich bonzla kolegyňa Lenka "LeRa" Rakar (37).

Spevák Paľo Drapák s manželkou Janette doslova sršia láskou. Nebolo to však medzi nimi vždy úplne cukríkovo ružové. Pred rokmi totiž prekonali rozvod, no netrvalo dlho a dvojica si opäť k sebe našla cestu. V roku 2003 spečatili svoju nanovo rozkvitnutú lásku a zistili, že k sebe patria. Odvtedy im to klape a darí sa im aj pracovne.

Čo sa týka práce, momentálne majú jeden spoločný projekt so speváčkou a herečkou Lenkou Rakar. Už od nového roka začínajú turné s Láskavou šou po celom Slovensku a len nedávno nahrávali LeRa a Paľo novú skladbu.prezradila nám v rozhovore Lenka.

A to nie je všetko! Práve herečka na zamilovaných manželov bonzla, že sa zosobášili už po tretí raz. O tomto je totiž ich nová skladba. „A je to pesnička o ich, dokonca, už troch manželstvách. Oni si už vlastne tretíkrát povedali svoje áno. Bolo to v Turecku. Dokonca aj celá tá pesnička vznikla z toho veľkého momentu. Tú svadbu som im v podstate organizovala aj ja. Bolo to aj pre nich prekvapenie,“ nabonzovala nám svadbu kamarátov.

A ako vôbec tento nápad vznikol? Trojica kamarátov sa vybrala na dovolenku do Turecka. Podľa Lenkiných slov je Janette vydajachtivá žena a keby mohla, vydávala by sa pokojne aj každý týždeň. „To ma tak motivovalo, aby som napísala pesničku, že keď ľudia jednoducho majú byť spolu, aj keď sa na nejaký čas odlúčia, aj tak im to nedá. Aj tak sa k sebe vrátia druhý, tretí, štvrtýkrát, až kým sa nenaučia spolu vychádzať,“ rozhovorila sa o tom, ako vznikla novinka, ktorá čoskoro uzrie svetlo sveta.