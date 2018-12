Drsné slová českej herečky o pôrode: Nechýbajú ani vulgarizmy!

Ešte donedávna sa ukazovala v seriáli TV Nova, Ulice. Práve to bola jej prvá väčšia rola, ktorá ju dostala do povedomia ľudí. Teraz si však užíva materstvo pri synčekovi Benovi narodenom v septemberi, ktorého má so svojím snúbencom Ondřejom Rančákom.

Posledný mesiac už ani nechcela byť tehotná.

Každá žena prežíva pôrod inak a najmä vtedy, keď ide o prvorodičky. Medzi ne patrí aj Aneta, ktorá sa rozhodla podeliť o svoje pocity z posledného mesiaca tehotenstva a pôrodu so svojimi fanúšikmi. A servítku pred ústa si teda rozhodne nedávala.

„Pôrod je, bože, tak hustý. Myslím, že som v živote nezažila nič silnejšie. V nedeľu večer po prechádzke v lese, kde som chodila každých 10 minút čúrať, som sa svojmu partnerovi doma rozplakala slabým, zúfalým plačom, že už nechcem byť tehotná. Nič proti môjmu dieťaťu, preboha, bolo mi cťou byť jeho domčekom a nosiť ho, fakt. Len už vám ten 9 mesiac príde ku**vsky dlhý!" hovorí úprimne o svojich pocitoch herečka.

Keď jej na druhý deň ráno odtiekla plodová voda, myslela si, že už sa od tehotenstva začala aj pocikávať. Partner ju chcel vziať do pôrodnice, čo odmietla s tým, že nerodí hneď, ale ešte to potrvá deň-dva. No keď videla, že z nej tečie aj krv, sama sa odviezla do pôrodnice. Verdikt bol jasný - pôrod sa začal.

V momente, keď ležala a počúvala tlkot srdiečka malého Bena, rozrazili sa dvere, v ktorých uvidela stelesnenie všetkej bolesti. „Úplne som zabudla na všetky tie mantry a dýchanie a na seba. Na dôveru sama v seba," píše Aneta, ako ju prepadol strach, že to nezvládne. Personál ju upokojoval s tým, že u každej matky je to iné.

„Asi po 10-11 hodinách som bola po klystíre, čapíku na uvoľnenie pôrodných ciest, otvorená na 10 prstov, takže sa šlo skutočne rodiť. A to už je pohoda, to už vieš, že dáš. A je to tak prirodzené. Telo aj bábätko vedia úplne presne, ako sa v tú chvíľu správať," spomína šťastná mamina.

