Cibulková prehovorila: Po pôrode končí s kariérou!

Osemnásobná tenistka roka Dominika Navara Cibulková (29) má skutočne nabitý program, a to aj napriek blížiacim sa sviatkom. Už čoskoro ju čaká cesta do Dubaja, kde dva týždne zasvätí aj tréningu. Hneď po Vianociach Slovensko kvôli pracovným povinnostiam opäť opúšťa. „Prvého januára už letím do Austrálie, takže už budem v teple makať. Teraz trénujem iba kondičku, ale prvého začíname už aj s tenisom, takže ďalšia ťažká mesačná príprava je predo mnou, ale vidina tých cieľov ma stále ženie dopredu,” povedala nám.

Dominika má naozaj tvrdý režim a tréningu sa momentálne venuje na sto percent. Okrem toho je však už viac než dva roky aj manželkou. Rozmýšľajú s Michalom už aj nad bábätkom?priznáva Dominika s úsmevom a jedným dychom dodáva:

Vyzerá to teda, že naša najúspešnejšia tenistka možno zavesí kariéru na klinec už budúci rok. „Nevidím sa, že by som po materstve chcela ešte cestovať na turnaje, preto to ešte trošku odďaľujem. Mám dvadsaťdeväť rokov a myslím, že ešte chvíľku to počká,” prezradila svoje plány do budúcna.

Celý rozhovor si môžete pozrieť vo videu vyššie.