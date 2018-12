Namakaný Šmahel na Farme skončil: Z finále ho vyšmarila krehká žena!

Martin Šmahel sa v dueli ocitol už druhýkrát po sebe a zopakoval svoju taktiku z predchádzajúceho týždňa. Za súpera si opäť vybral ženu. Jeho protivníčkou sa stala mladučká Karin Dvořáková (25), ktorá sa v šou prekvapivo stále drží.

Fitnes tréner sa často netajil tým, že chce Farmu "vyčistiť" od ľudí, ktorí pre ňu nie sú prínosom. To sa pravdepodobne podpísalo aj na jeho poslednom výbere. Naopak, Karin si už v prvej epizóde zaumienila, že zo súťaže vyhodí všetky celebrity. Keďže Martin je už posledným hráčom zo strany pôvodných bohatých, blondínke sa po víťazstve nad sestrami Nízlovými naskytla ďalšia príležitosť zrealizovať svoj plán.

No ako sa zdá, niekdajšia nechuť voči celebritám u nej dostala trhliny. V dome pravdy to totiž vyzeralo, že Martin a Karin sa v sluhovskom domčeku riadne zblížili. „Normálne som mal včera chuť, ti poviem úprimne, večer jak som zaspával, že sa tak pritúlim. Aj od zimy, aj že som mal také dobré pocity,” priznal sa Martin v dome pravdy. „No, mohol si, bubko. Ja nehryziem," podporila ho Karin. „Fakt sme si strašne sadli, až moc. Uvidíme, ako to všetko dopadne, keď sa stretneme vonku,” zdôverila sa so svojimi plánmi neskôr pred kamerou.

Do duelovej stodoly nastúpili v povznesenej nálade ruka v ruke a núdza nebola ani o vzájomné objatia. Plavovláska ale silnému súperovi nakoniec nič nedarovala. Karin sa v dueli poriadne ukázala a Martin si začal uvedomovať, že sa tentokrát poriadne prerátal. „Ty kokos, ty si išla ako píla,” zašepkal jej prekvapený Šmahel do ucha, keď ho takmer porazila aj vo vedomostnom kvíze.

Poslednú ranu mu blondínka zasadila až v neuveriteľnej piatej, vytrvalostnej disciplíne. Po tom, ako Martin neudržal v rukách valčeky, zostal stáť doslova ako obarený. „Táto posledná disciplína bola jednoducho nad moje sily, musím to priznať. Nejaké tri valčeky ukončili moju púť na Farme. Strašne ma to štve, budem teraz vyzerať jak baba!” priznal statný tréner a neubránil sa plaču. Netajil sa totiž tým, že do reality šou prišiel práve kvôli lákavej výhre.

Zdroj: TV MARKÍZA

„Taká žaba so štetcom na púder v ruke, a ona dá dole Šmahela?” zhrnula svoje pocity šokovaná Renáta. Asi jediný, kto sa z výsledku úprimne tešil, bol Peter Harezník (38), ktorý mal s Martinom skutočne vyostrené vzťahy. „Všetko najlepšie k narodeninám ti prajem. Karma je zdarma, vieš, čo myslím,” povedal so sarkazmom, keďže práve duelový deň bol aj dňom Šmahelových narodenín. Darček ho veru určite nepotešil.