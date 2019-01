Exfarmár Šmahel v Adamovom rúchu: Takto sa vyšantil v snehu!

NÍZKE TATRY - Už počas reality šou Farma X sa mnohé ženy kochali pohľadom na jeho vyšportované telo. Neraz sa nechal Martin Šmahel (36) vidieť aj v Adamovom rúchu. A nie je to inak ani tentoraz, keď sa otužoval v čerstvom snehu v Nízkych Tatrách a videom sa nezabudol pochváliť na sociálnej sieti.

Nad farmárom a fitnesákom Martinom Šmahelom slintali počas reality šou mnohé ženy a dievčatá. Z celebrít sa na statku udržal najdlhšie vďaka svojej tvrdej práci a skúsenostiam. Najmä vďaka nemu mali farmári teplo a nezamrzli ako cencúle.

Z celebrít sa Martin Šmahel udržal na statku najdlhšie. Zdroj: TV MARKÍZA ​

Martinovi by však ani zima problémy nerobila. Je to jasné, keď sa pozriete na posledné video na jeho instagramovom profile. Pochválil sa záberom ako "šantí" v snehu a svoju telesnú schránku podeň celú zahrabal. Ak by ste čakali, že bude mať na sebe aspoň nejaké plavky, chyba! Šmahel doprial poriadnu dávku mrazu aj svojej pýche a v snehu sa tak váľal úplne nahý.