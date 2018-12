Veľkolepá svadba prominentnej dvojice: A obrad ich čaká rovno dvakrát!

Dvojica sa tento víkend zosobáši dvakrát. Dvadsaťšesťročný Jonas a o desať rokov staršia Chopra v sobotu absolvovali kresťanský obrad, ktorý viedol ženíchov otec Paul Kevin Jonas starší, a v nedeľu ich čaká hunduistický obrad. Tým si dvojica uctí nevestin pôvod.

"Pre Priyanku je veľmi dôležité mať indický obrad, ktorý si uctí jej dedičstvo a kultúru, tak ako je dôležité mať západný obrad, ktorý si uctí Nickovu kresťanskú výchovu. Tak budú mať oba," vyjadril sa pre People skôr počas týždňa nemenovaný zdroj.

Pár pred svadbou spolu s rodinou a priateľmi absolvoval v Indii viacero tradičných obradov. Umelci sa zasnúbili v júli počas oslavy herečkiných narodenín v Londýne. Chopra a Jonas pritom pred zasnúbením spolu údajne randili len dva mesiace.

Nicholas Jerry Jonas sa preslávil pôsobením v zoskupení Jonas Brothers, ktorého členmi boli aj jeho bratia Kevin a Joe. Spolu nahrali štyri štúdiové albumy It's About Time (2006), Jonas Brothers (2007), A Little Bit Longer (2008) a Lines, Vines And Trying Times (2009). V roku 2013 však formácia oznámila koniec činnosti a Nick Jonas sa rozhodol pokračovať v sólovej kariére, ktorú odštartoval štúdiovkou Nicholas Jonas (2005).

V roku 2010 vydal s formáciou The Administration album Who I Am. V roku 2014 ponúkol druhý sólový počin s názvom Nick Jonas a predvlani v júni vydal štúdiovku Last Year Was Complicated. Ako herec sa predstavil napríklad v trileri Slepo zamilovaný (2015), psychologickej dráme Goat (2016), dobrodružnej komédii Jumanji: Vitajte v džungli (2017) či seriáli Kingdom (2014 - 2017).

Priyanka Chopra sa stala celosvetovo známou po zisku titulu Miss World 2000. V súčasnosti patrí k najlepšie plateným a najpopulárnejším herečkám indického filmového priemyslu. Predstavila sa v desiatkach bollywoodskych filmov, ako napríklad Don (2006), Fashion (2008), Kaminey (2009), Barfi! (2012) či Mary Kom (2014). Účinkovala tiež v seriáli Quantico (2015 - 2018) a predstavila sa aj v snímke Pobrežná hliadka (2017). Ako speváčka má na konte single In My City (feat. Will.i.am), Exotic (feat. Pitbull) a I Can't Make You Love Me.