Dvojnásobná radosť pre Adama Ďuricu: Syn sa narodil na VZÁCNY termín!

„Je to najväčší a najkrajší dar, aký som mohol dostať, on sa narodil 1. novembra a ja som narodený 1. novembra. To je mega!" opísal svoju radosť. Spevák tak musí stíhať venovať sa obom, bábätku aj novému albumu. Keďže si na novú situáciu ešte len zvyká, väčšinu vecí necháva zatiaľ na manželku. „Ona tomu rozumie, je absolútne zorientovaná v témach okolo detí, takže je dobre, že to tak máme." S partnerkou Kristínou sa vzali minulý rok v lete, po viac než desaťročnom vzťahu. Timotej je ich prvé dieťa.

Či bude zo syna hudobník, zatiaľ nevedia. „Nebudem tlačiť na pílu, to je zbytočné," tvrdí spevák. Dúfa však, že hudba mu bude blízka. „Bol by som rád, keby hudba preňho bolo niečo pekné, čo ho sprevádza celý život, rád si ju pustí a dokáže mu urobiť dobrú náladu."

Album "30" krstil priamo na párty vydavateľstva Marián Čekovský. „S každou skladbou som v štúdiu strávil enormne veľa času. Na začiatku sme nemali nič a mysleli sme si, že to nedotiahneme do konca," posťažoval sa Ďurica, vzápätí však dodal, že na album je pyšný.