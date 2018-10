Celebrity na slávnostnej premiére: Prsia Karin Haydu v sieťke, Andy Kraus dorazil s deťmi... Aha, ako sa naňho podobajú!

Dlhoočakávaná premiéra filmu o zrode skupiny Queen vytiahla do kina mnohé známe slovenské tváre. Príbeh raketového vzostupu nekonvenčnej skupiny prostredníctvom revolučného zvuku a ikonických skladieb si na slovenskú slávnostnú premiéru prišlo vychutnať nespočetne veľa ľudí a skalných fanúšikov zoskupenia. Výbuchy smiechu, zimomriavky aj slzy v očiach. To všetko neminulo divákov filmu.

Divákom spríjemnil čakanie na film Peter Paul Pačut Zdroj: Jan Zemiar

Premiéru si nemohla nechať ujsť herečka Karin Haydu, ktorá na seba pútala pozornosť hneď od svojho príchodu. Žena, ktorá si na svojom vzhľade dáva záležať, dorazila v čiernom outfite. A minimálne mužské oko sa mohlo potešiť pohľadom na jej dekolt, ktorý prekrývala len sieťka.

Karin Haydu zvolila čierny outfit so sieťkou cez prsia. Zdroj: Jan Zemiar

Aj Andy Kraus, ktorý je veľkým fanúšikom Queenu, dorazil do kina. Spoločnosť mu robili jeho dve deti Boris a Zoja, ktorých herec tiež priviedol k počúvaniu tejto hudby. Zo syna je urastený pubertiak a z dcéry sa pomaly, ale isto stáva mladá dáma. Podoba so slávnym otcom, ktorý ich oboch obsadil aj do niekdajšieho seriálu Kutyil s.r.o., je priam do očí bijúca. Veď posúďte sami.

Deti Andyho Krausa sa na neho veľmi podobajú. Zdroj: Jan Zemiar

Okrem filmu si však nielen Karin Haydu a Andy Kraus, ale aj Zuzana Vačková, Samo Tomeček s partnerkou či Ivan Tásler s manželkou mohli pred premietaním vychutnať hudobné vystúpenie. To mala na svedomí slovenská skupina Queenmania spievajúca legendárne pesničky, ktoré mali diváci možnosť počuť aj vo filme. Žiaden správny fanúšik by si nemal premietanie nechať ujsť.