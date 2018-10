Andyho Krausa chytila kríza stredného veku: K TOMUTO ho dohnala!

U niekoho sa prejaví naplno, u niekoho takmer vôbec. Hovoríme o kríze stredného veku, ktorá sa týka najmä mužov vo veku 35 až 50 rokov. Sám Andy Kraus priznal, že sa ho tiež týkala a dokonca vďaka nej našiel aj spôsob, ako tráviť svoj voľný čas.

Andy Kraus sám priznáva, že ani jeho neminula kríza stredného veku. Zdroj: Jan Zemiar

Herca sme stretli na premiére filmu o vzniku legendárnej skupiny Queen, Bohemian Rhapsody, ktorá sa v našich kinách bude naplno premietať od 1. novembra. Andy priznal, že na film prišiel aj preto, že je veľkým fanúšikom londýnskej kapely a na ich muziku privykol tiež svoje deti. Ako však tvrdí, je stará škola a radšej si Queen vypočuje z vinylu a popritom pracuje.

Na premiéru filmu Bohemian Rhapsody zobral svoje deti Borisa a Zoju, ktorí rovnako ako otec majú radi Queen. Zdroj: Jan Zemiar

Keď mu popri práci ostane voľný čas, okrem cvičenia sa herec rád vozí na motorke. A čo ho vôbec k motorkám priviedlo? „Kríza stredného veku!” prezrádza s úsmevom. „Tak tesne pred päťdesiatkou som si kúpil prvú motorku, teraz som ju vymenil za väčšiu. A toto je taký typ motorky, na ktorý asi treba mať vek,” dodáva.

Andy Kraus podľahol čaru motorkárčenia. Zdroj: Jan Zemiar

Nepremáva sa však bezhlavo po diaľniciach na rýchlych mašinách. To prenecháva mladším. „To už nie je o rýchlosti, to už je o tom, že sa vychutnáva tá jazda. Ako je také to harleyacké heslo, že cesta je cieľ,” objasňuje Andy. Práve tento koníček ho priviedol aj k napísaniu knihy, ktorá vyšla minulý rok.

Vďaka cestám naprieč Amerikou na dvoch kolesách vznikla kniha Route 67. Zdroj: Instagram A.K.

Route 67 mapuje jeho cestu na dvoch kolesách naprieč Amerikou. Herec mal toľko zážitkov, že niektoré pasáže museli vyškrtnúť, aby výsledok nemal príliš veľa strán. „Tušil som, že na tom výjazde motorkárskom naprieč celou Amerikou bude toľko tých zážitkov a emócií, že budem mať obrovské nutkanie dávať to na papier a nenechávať si to pre seba. A tak to aj bolo," hovorí o nápade vydať knihu.