Dnes brutálne SEXI a kedysi... Juj! Dara Rolins fakt starne do krásy

PRAHA - Dara Rolins dnes oslavuje svoje 46. narodeniny. No hoci už dávno prekročila „magickú“ hranicu štyridsiatky, ktorá je pre mnohé ženy veľkým strašiakom, vyzerá dnes lepšie ako kedykoľvek predtým. A to doslova! Veď pozrite na zábery slovenskej hviezdy z čias minulých - ona jednoducho starne do krásy.

Dara Rolins sa stala veľkou hviezdou už vo svojich desiatich rokoch. A svojej kariére sa aktívne venuje dodnes. No masy fanúšikov nemá už len kvôli hudbe, ale mnohých si získala aj zdravým spôsobom života, jedinečným módnym štýlom, či jednoducho svojím vzhľadom. Ten je totiž v súčasnosti lepší ako kedykoľvek predtým.

A to doslova – pri príležitosti jej dnešných 46. narodenín sme si trochu posvietili na jej fotky z minulosti. No a kriticky treba uznať, že vtedy to s jej výzorom nebolo práve najružovejšie. Postaralo sa o to v neposlednom rade výrazné líčenie, vtipné módne trendy aj účesy, nad ktorými sa mnohí z nás dnes už len pousmejú. Dara skrátka starne do krásy. Veď pozrite!