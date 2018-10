Manévre sexi Lakatošovej na parkovisku: Silvia, čo si to tam stvárala?!

BRATISLAVA - Silvia Lakatošová (45) patrí medzi ženy, ktoré kráse skutočne rozumejú. Aj to je jedným z dôvodov, prečo šéfuje súťaži krásy Miss Universe. Brunetka už pracuje na prípravách jubilejného 20. ročníka odovzdávania koruniek nádherným Slovenkám. Čo to však táto kráska stvárala na parkovisku!?

Nie je žiadnym tajomstvom, že Silvia Lakotošová už roky stojí za súťažou krásy Miss Universe. Aj ona kedysi nosila korunku a dodnes sa môže pýšiť titulom Miss z roku 1993, kedy sa stala poslednou federálnou víťazkou. Odvtedy riekami veľa vody pretieklo a brunetka tomuto exkluzívnemu eventu šéfuje.

Titul Miss získala právom. Zdroj: Jan Zemiar

Práve to je dôvod, prečo bola hostkou v rádiu, kde čo-to prezradila o pripravovanom ročníku. Pri odchode ju na parkovisku zachytil náš fotograf pri zvláštnom manévri s taškami a topánkami. „Bola som niečo nahrávať v rádiu a prekladala som topánky aj modely od Fera Mikloška, pretože chystáme kasting. Akurát ma teda čakal nejaký fitting, takže dávame už dokopy veci k finále Miss Universe," objasnila nám Silvia svoje konanie.

Povykladané topánky, otvorené dvere a prekladanie hore dole. Zdroj: Jan Zemiar

Takto Silvia prekladala topánky a modely od porotcu Miss Universe Fera Mikloška. Zdroj: Jan Zemiar

Prípravy dvadsiateho ročníka Miss Universe sú teda v plnom prúde. Keďže ide o jubilejný ročník, zisťovali sme, či bude aj niečím špeciálny a iný oproti ostatným. „Prvýkrát sme sa rozhodli, že pôjdeme cestou cez sociálne siete, cez Youtube, Facebook a Instagram. Ideme to urobiť úplne inak. Viac oslovíme mladšiu generáciu ľudí. Tak nejako livestreamovo pôjdeme to finále prenášať aj do celého sveta. A myslím si, že je to úplne nová forma toho celého," prezradila riaditeľka súťaže.

Silvia sa ukázala aj v tanečnej šou Let´s Dance. Zdroj: Instagram S.L.

Novinkou bude aj program, ktorý je v štádiu príprav. Finále sa bude konať v modernom klube v Banskej Bystrici. Ako tvrdí niekdajšia Miss, všetci z organizačného tímu sa na to tešia: „Konečne ideme k divákom štýlom, že nemusíte si sadnúť doma pred televíznu obrazovku a pozerať vtedy, keď vám my povieme, ale môžete si to pozrieť kdekoľvek, kedykoľvek a ako chcete. Exkluzivitu zachováme, ale ideme priamo za divákmi, za sledovateľmi."

Takouto postavičkou sa môže Silvia pochváliť. Zdroj: instagram.com/silvia_lakatosova

Na vynovené postupy dostáva dvojnásobná mama už teraz pozitívne ohlasy. Diváci sa budú mať rozhodne na čo tešiť a rovnako aj finalistky hodnotené porotou, do ktorej zasadne aj Fero Mikloško. Už v nedeľu 14. októbra sa uskutoční prvý kasting v Bratislave.