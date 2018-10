Toto Studenková takmer nepredýchala: Nemiestna poznámka o jej tele!

BRATISLAVA - Zdena Studenková (64) patrí k herečkám, ktoré sa o svoj zovňajšok starajú. Nepotrpí si len na pekne vyzerajúcu tváričku, ale vo forme udržiava aj svoje telo. O to viac prekvapila poznámka, ktorú jej adresoval moderátor Inkognita Vlado Voštinár (54).

Pri včerajšom Inkognite zostali diváci poriadne prekvapení hneď pri prvom hosťovi. Ten ponúkol indíciu „bez krvi” a ako prvú hádačku zvolil Zdenu Studenkovú. A vtedy sa moderátor pokúsil o vtip, ktorý mu teda vôbec nevyšiel.

Kým Michal Hudák odôvodnil výber herečky tým, že medzi ich tmavými oblekmi v žltom zvršku doslova žiarila, Vlado Voštinár spomenul iný dôvod. „Jediná je krv a mlieko,” vyhlásil. Pri herečke, ktorej sa každý pýta na skvelú figúru, to bolo prinajmenšom nepochopiteľné. Navyše ženy vnímajú zvyčajne poznámky o svojej váhe a postave pomerne citlivo, džentlmeni sa preto tejto téme radšej vyhýbajú.

A ohradila sa aj samotná Zdena. Okamžite sa zapozeral na svoje brucho a spýtala sa: „Ja som krv a mlieko?” Moderátor sa snažil situáciu zachrániť tým, že v minulosti to tak bolo, čím ale vôbec nič nevylepšil. „Nebolo, preto ma našťastie neobsadzovali do slovenských ľudových tematických filmov, lebo som nebola krv a mlieko,” vyjasnila to herečka Voštinárovi, ktorý zrejme oľutoval, že takúto nepremyslenú poznámku z úst vypustil.

Zdenu Studenkovú poznámka moderátora šokovala. Zdroj: TV JOJ