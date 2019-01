Odvaha či hulvátstvo? TOTO si Kramár dovolil k Studenkovej!

Diváci šou Inkognito si už zvykli, že pri hádaní zaujímavých povolaní vyjde z účinkujúcich kadejaký vtip. Tí si neraz spravia srandu sami zo seba, ale aj zo svojich kolegov. A to sa naposledy podarilo aj Marošovi Kramárovi. Za svoju obeť si vybral Zdenu Studenkovú a odvaha mu veru nechýbala.

Všetko spustila nápoveda k prvému zamestnaniu. „Oni už tam sú, my tam budeme," zahlásil hosť a Kramár pohotovo reagoval: „Pohrebný ústav!" Situácia však nabrala na obrátkach po tom, ako si daný hosť vybral, aby s hádaním začala Zdena Studenková. To Marošovi nahralo do karát a do herečky si rypol. „Ty už si blízko," zahlásil na Studenkovej adresu. „No, rovnako ako ty," vrátila mu úder Studenková.

Kramára to ale nezastavilo. „​Veď preto si ťa vybral," pokračoval s úsmevom a celú situáciu na záver korunoval. „Už si mi hrala priateľku, manželku aj matku a teraz chystajú hru, kde mi budeš hrať babičku," zaklincoval herec. Vekový rozdiel medzi umelcami je pritom len päť rokov.

U Kramára pritom nešlo o prvý takýto žart na blondínkinu adresu. Pred vyše rokom sa v rovnakej šou postaral o podobnú situáciu, keď ako tajný hosť zasadol do kresla český herec a spevák Josef Laufer. Po zistení, že hosť je od Studenkovej starší, sa Maroš nestačil čudovať. „Od Zdenky nie je mladší?" začudovane opakoval. „On ešte žije? To ich veľa nezostalo už," vyblafol zo seba napokon Kramár, čím rozosmial všetkých prítomných.

Zdroj: TV JOJ

Kto by však čakal, že inak rázna Studenková Kramárove slová zoberie ako urážku, je na omyle. Herečka to vzala s humorom a na celej prestrelke sa dobre bavila. Herci sa totiž poznajú od detstva a tak sú, čo sa humoru týka, skutočne zohraní. Herečka sa pritom netají ani drobnými estetickými vylepšeniami, a tak na svoj vek vôbec nevyzerá.