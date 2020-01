Zdena Studenková sa nechala vylepšiť: Zacvakala tisíce... Pozrite na ten rozdiel!

BRATISLAVA - Slovenská herečka Zdena Studenková (65) patrí medzi elitu najlepších. Medzi divákmi je obľúbená, tvorcovia ju považujú za ostrieľanú profesionálku a, povedzme si úprimne, na svoj vek vyzerá výborne. Za tým je aj to, že sa o seba rada stará a sem-tam si dopraje aj nejaké to vylepšenie. Naposledy zaň zaplatila nemalú sumu.

Ľudia si už zvykli na to, že Zdenku Studenkovú pravidelné vídajú na obrazovkách televízie JOJ v zábavnej relácii Inkognito. Herečka, ktorá je vždy dokonale upravená, a to nielen pred kamerami, si na svojom výzore dáva záležať. Aj napriek tomu, že má po šesťdesiatke, závidieť jej môžu mnohé mladšie ročníky.

Zdena Studenková investovala do nových zubov! Zdroj: RTVS ​

„Ja na svoje vek dosť dobre vyzerám,” vyhlásila v nedávnej šou Petra Marcina Neskoro večer, kde bola ako hosť. A musíme uznať, že na tom niečo pravdy bude. Sem-tam sa slovenská herečka zverí do rúk odborníkov a urobila tak i v minulom roku, keď si nechala vylepšiť svoj chrup.

Naskočila tak na vlnu trendu, ktorým sa nechali zviesť aj ďalšie celebrity, napríklad Kuly z Desmodu, Zuzana Plačková či dokonca topmodelka Michaela Kocianová. Do svojich nových zubov investovala zrejme niekoľko tisíc eur. Ešte začiatkom jesene mala Zdenka „staré" zuby, no už na odovzdávaní cien Dosky sa nedalo nevšimnúť si, že jej úsmev je žiarivejší a krajší. V plnej paráde svoje nové zuby ukázala práve v zábavnej šou Neskoro večer. A že je to teda poriadny rozdiel. Veď posúďte sami!

Vľavo je Zdena Studenková ešte so starými zubami, napravo už s vynoveným žiarivým úsmevom. Zdroj: Jan Zemiar